Что будет на новых биометрических паспортах белорусов 1 12.04.2017, 17:22

Уже в 2019 году белорусы начнут получать биометрические ID-паспорта.

«В 2019 году, думаю, начнем получать первые биометрические паспорта. Процедура получения подконтрольна Министерству внутренних дел», — заявляет в ходе пресс-конференции министр связи и информатизации Сергей Попков.

Что такое биометрический ID-паспорт

Если говорить совсем просто, то это такая пластиковая карточка, на которой содержится вся информация о вас — от фотографии и идентификационного номера до отпечатков пальцев и... чего только угодно со всей информацией, что о вас есть, передает «Еврорадио».

Этот электронный документ делится на внутреннюю ID-карточку и заграничный биометрический паспорт. Граждане Евросоюза имеют национальную ID-карточку. Чип карты хранит информацию о своем владельце: полное имя, национальный идентификационный номер, криптографические ключи и сертификаты, образец электронной подписи. В Германии ID-карточка позволяет получить доступ к государственным услугам, в Австрии обеспечивает доступ в базы данных пенсионного и больничного страхования, в Эстонии используется для хранения виртуальных проездных билетов на общественный транспорт и интернет-голосования на выборах. Короче, это такая замена привычных нам бумажных паспортов.

В США ID-карточка заменяет собой и водительское удостоверение, и карточку соцстрахования, содержит дополнительную информацию медицинского характера.

Но если держатель ID-карточки из ЕС или США захочет посетить, к примеру, Беларусь, он вынужден будет получать заграничный паспорт. Тем более без паспорта не обойтись, если для въезда в другую страну необходима виза.

Биометрические паспорта в настоящее время активно получают наши соседи украинцы. Для них это было требованием со стороны ЕС, чтобы получить безвизовый режим. На самом документе и в его чипе содержится следующая информация: полное имя, пол, дата рождения, срок действия, гражданство, номер записи в Едином государственном демографическом реестре.

Что будет у нас и с каким «информационным наполнением»

У нас будут и внутренние ID-карты, и биометрические паспорта для зарубежных поездок, информирует начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

«Будет биометрический паспорт, предназначенный исключительно для выезда за границу. Там будет фотография, отпечатки пальцев и все остальное, что должно быть в соответствии со стандартами (полное имя, пол, дата рождения, срок действия, гражданство — прим.). А вот наполнение ID-карты еще обсуждается», — объясняет Алексей Бегун.

Сколько это будет стоить

Если брать пример той же Украины, то там первый паспорт (подросткам 14 и 16 лет) выдается бесплатно, остальные должны заплатить административный сбор в размере около 10 долларов.

«Цена еще не известна. Потому что еще не вышли на наполнение (какие сведения будут содержаться на чипе — прим.). И не вышли на конечный образец документа — образец согласовывается с заинтересованными сторонами», — добавляет Бегун.

Как можно будет получить документы нового образца

«Будут созданы центры по приему документов. Будем выдавать всем, как и сейчас паспорт гражданина Республики Беларусь. По собственному желанию», — успокаивает Алексей Бегун.

Кто и на какие средства будет выпускать «биометрические ID-паспорта»

По словам министра связи и информатизации, работа ведется в рамках «Госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы».

«Вся программа (разделенная на несколько подпрограмм — прим.) стоит около 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Это и собственные средства предприятий, и кредитные ресурсы, в том числе мировых банков», — говорит министр.

Вот только на печатных станках «Гознака» биометрические паспорта с чипами не напечатают!

«Там целый технологический комплекс будет. Но пока еще ничего нет. Еще все в стадии наполнения, проведения соответствующих мероприятий, объявления тендера и так далее», — говорит Алексей Бегун.