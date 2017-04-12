«Отказали, потому что есть что скрывать» 12.04.2017, 17:30

Фото: dpa

Зампред партии «Зеленые» рассказал, чем мотивирован отказ белорусских властей допустить делигацию Европарламента к БелАЭС.

Делегации Европарламента не разрешили посетить Беларусь. Представители фракции «зеленых» в Европейском парламенте во главе с Ребеккой Хармс собирались встретиться с белорусскими властями и поднять вопросы вокруг строительства Островецкой АЭС, передает «Радые Рацыя».

«Отказ во въезде в Беларусь свидетельствует о том, что белорусские власти не готовы к диалогу с Европой», - говорит первый заместитель председателя Белорусского партии «Зеленые» Дмитрий Кучук:

- Строительство атомной станции находится в политической плоскости обсуждения в Европарламенте на уровне прав человека и свободных выборов. Конечно, если бы депутатов пустили, то возможно какие-то недоразумения были бы сняты и был бы выстроен некий диалог между властью и Европарламентом. Наши власти декларируют о том, что все открыто, все можно посмотреть, но это только на словах, а делами это не подтверждается. Это мы связывает прежде всего с тем, что есть что скрывать. В официальном ответе белорусском посольстве говорится, что белорусская сторона не видит возможности для организации нужных встреч из-за нехватки времени. Однако сами европарламентарии видят причину отказ в резолюции Европарламента, которая осуждает недавнюю волну репрессий в Беларуси.