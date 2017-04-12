закрыть
12 апреля 2017, среда, 20:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В России ежемесячно становятся банкротами более тысячи компаний

3
  • 12.04.2017, 17:44
  • 12,031

Высокое число банкротств в РФ наблюдается в сфере строительства, коммерческих услуг и ритейле.

Число корпоративных банкротств в России на 15 процентов превышает уровень докризисного 2013 года. Такие данные приводит в своем исследовании Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Ежемесячно банкротами становятся более тысячи российских компаний. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, в 2017 году кардинального улучшения показателей не наблюдается. Какие отрасли находятся в зоне риска и насколько критично банкротство юридических лиц для экономики в целом, выясняла DW.

Последние тенденции: "не в ногу" с европейцами

По итогам 2016 года, число банкротств в российской экономике снизилось на 3,4 процента относительно 2015 года, что, тем не менее, пока еще на 15 процентов больше, чем в докризисный 2013 год. В 2017 году ситуация практически не изменилась. Как рассказал один из авторов исследования ЦМАКП, эксперт Алексей Рыбалка, "по итогам первого квартала 2017 года число корпоративных банкротов осталось на сопоставимом уровне с аналогичным и предыдущим периодами 2016 года".

Максимальный всплеск банкротств в России наблюдался в 2014 году, когда их число выросло по сравнению с 2013 годом более чем на 18 процентов. В это время крупнейшие европейские экономики - Германия и Франция - демонстрировали обратную динамику: число банкротств в ФРГ уменьшилось на 7,4 процента, во Франции - на 2,5 процента, и с тех пор такая тенденция в этих странах сохранилась.

Как объясняет Алексей Рыбалка, динамика величины корпоративных банкротств в экономике - это не только следствие влияния внешних и внутренних факторов на экономическую стабильность страны, но и "следствие реакции на них путем проведения своевременной и соответствующей поставленным целям денежно-кредитной политики". Иными словами, большое число банкротств свидетельствует о неэффективности проводимой экономической политики.

Главные причины банкротств

Замдиректора аналитического департамента инвесткомпании "Альпари" Наталья Мильчакова относит к числу основных причин сложившейся ситуации снижение спроса на продукцию, а также неконкурентоспособность многих производителей.

"Главной причиной банкротства предприятий, как правило, является избыточная закредитованность и невозможность погасить долги. А невозможность платить по долгам, как правило, возникает вследствие сокращения объемов рынка и острой конкуренции", - заявила она.

Авторы исследования ЦМАКП о банкротствах юридических лиц также указывают среди факторов, влияющих на их количество, низкий потребительский спрос, высокую ключевую ставку ЦБ (от нее зависят ставки по кредитам в коммерческих банках), рост просроченной задолженности компаний (в 2016 году она выросла на 67,4 процента по сравнению с 2014 годом) и стагнацию инвестиций в основной капитал (на 11 процентов меньше).

Ситуация по отраслям: строителям труднее всего

Наибольшее число банкротств в России происходит в трех сферах: оптовой и розничной торговле (3089 случаев за 2016 год), строительстве (2381) и предоставлении коммерческих услуг (2157).

При этом строительная отрасль показывает самую негативную динамику. В 2016 году интенсивность банкротств в этом сегменте выросла на 9,4 процента по сравнению с 2015 годом, достигнув максимума за последние 10 лет. "Обвалились именно те рынки, которые сильно зависят от спроса потребителей внутри страны", - объясняет Наталья Мильчакова.

В то же время есть и успешные отрасли, например, сельское хозяйство и электроэнергетика. В первой число банкротств снизилось за год на 17,5 процента (до 674 случаев, что является минимумом с 2007 года), во второй - на 21 процент (349). "Сельское хозяйство и пищевая промышленность получают выгоды за счет импортозамещения и российского продовольственного эмбарго", - комментирует эти данные эксперт "Альпари".

Что касается электроэнергетики, то секрет ее успеха, по словам Мильчаковой, заключается в том, что "это естественная монополия, конкуренции в этом секторе практически нет, по крайней мере, в региональном разрезе". Население будет платить монополисту "при любой погоде", а тарифы устанавливаются государством с учетом инфляции. "Поэтому неудивительно, что монополисты в период кризиса держатся на плаву", - говорит эксперт.

Влияние на экономику: безработица, отток инвестиций

Алексей Рыбалка отмечает, что в текущем году "напряженная ситуация может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых и выход на докризисные уровни потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг и машиностроительный комплекс".

Позитивной динамики эксперт ждет в сфере транспорта, связи и сельском хозяйстве. Тем не менее, по его словам, для преодоления уровня в тысячу банкротств в месяц необходим "новый ощутимый импульс, например, в виде дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ".

Высокий уровень банкротств негативно влияет на инвестиционный климат, указывают эксперты. Также, по словам Натальи Мильчаковой, "увеличивается безработица в стране, снижается уровень жизни в ряде регионов, особенно, если речь идет о банкротстве предприятий в небольших городах". Эксперт признает, что "банкротства в определенной степени позволяют оздоровить экономику, очистив ряд отраслей от слабых и ненадежных участников", однако подчеркивает, что негативных аспектов влияниях банкротств на экономику больше, чем позитивных.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?