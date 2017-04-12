В Нью-Йорке выбрали лучшие машины в мире 1 12.04.2017, 17:55

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«Всемирный автомобиль года» и «Лучший дизайн» — Jaguar F-Pace

На моторшоу в США объявили победителей конкурса «Всемирный автомобиль года».

Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории «Лучший дизайн».

За титул «Всемирного автомобиля года» Jaguar F-Pace боролся в финале еще с двумя вседорожниками — Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, а в категории самых красивых автомобилей британская модель выиграла у кабриолета Mercedes-Benz S-Class и кроссовера Toyota C-HR, пишет tut.by.

Лучшей городской машиной года стал электрокар BMW i3, а в категории «Лучший роскошный автомобиль года» победил Mercedes-Benz E-Class, который смог в финальном голосовании обойти BMW 5-Series и Volvo S90/V90.

«Лучший городской автомобиль» — BMW i3

«Лучший роскошный автомобиль года» — Mercedes-Benz E-Class

Лучшим спортивным автомобилей года стал Porsche 718 Boxster/Cayman, победивший McLaren 570S и Audi R8 Spyder. Первый приз в категории «самых экологичных машин» получила «Тойота» Prius Prime.

«Лучший спорткар года» — Porsche 718 Boxster/Cayman

«Лучший «зеленый» автомобиль года» — Toyota Prius Prime

Победителем предыдущего «Всемирного автомобиля года» стал родстер Mazda МX-5. Финалистами конкурса также были Audi A4, Mercedes-Benz GLC, Cadillac CT6, Mazda CX-3, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport.