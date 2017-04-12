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Макей встретился с Ващиковским в Варшаве

  • 12.04.2017, 18:13
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В Варшаве встретились главы МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства.

В переговорах принял участие еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, пишет rp.pl.

Еврокомиссар Хан в твиттере сообщил, что обсуждал c главой МИДа Владимиром Макеем вопросы демократии в нашей стране.

В рамках мероприятия встретились министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных Польши Витольд Ващиковский.

«Проект Восточного партнерство должен быть адаптирован к ухудшающейся ситуации в регионе в связи с конфликтом в Украине», - заявил Витольд Ващиковский.

Ващиковский подчеркнул, что переговоры в Варшаве являются доказательство того, что Восточное партнерство является одним из приоритетов для Вышеградской группы и других стран региона и ЕС, о чем свидетельствует присутствие комиссара Хана.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что Восточное партнерство в настоящее время является единственным инструментом политики ЕС в отношении восточных соседей: «Именно поэтому мы ценим эту инициативу и хотим ее укрепления», - подчеркнул он.

Министр иностранных дел отметил, что встреча в среду была частью подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе осенью: «Мы хотим разработать нашу позицию перед саммитом в Брюсселе», - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что необходимо скорректировать проект Восточного партнерства к меняющейся ситуации в регионе, которая «не улучшается, а лишь ухудшается» из-за продолжающегося конфликта в Украине.


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