Макей встретился с Ващиковским в Варшаве
- 12.04.2017, 18:13
- 14,781
В Варшаве встретились главы МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства.
В переговорах принял участие еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, пишет rp.pl.
Еврокомиссар Хан в твиттере сообщил, что обсуждал c главой МИДа Владимиром Макеем вопросы демократии в нашей стране.
We discussed #EU-#Belarus relations, #HumanRights and #democracy issues 2/2 pic.twitter.com/BnxVnKaiJc— Johannes Hahn (@JHahnEU) 12 апреля 2017 г.
В рамках мероприятия встретились министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных Польши Витольд Ващиковский.
«Проект Восточного партнерство должен быть адаптирован к ухудшающейся ситуации в регионе в связи с конфликтом в Украине», - заявил Витольд Ващиковский.
Ващиковский подчеркнул, что переговоры в Варшаве являются доказательство того, что Восточное партнерство является одним из приоритетов для Вышеградской группы и других стран региона и ЕС, о чем свидетельствует присутствие комиссара Хана.
Глава польской дипломатии подчеркнул, что Восточное партнерство в настоящее время является единственным инструментом политики ЕС в отношении восточных соседей: «Именно поэтому мы ценим эту инициативу и хотим ее укрепления», - подчеркнул он.
Министр иностранных дел отметил, что встреча в среду была частью подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе осенью: «Мы хотим разработать нашу позицию перед саммитом в Брюсселе», - отметил глава МИД.
Он подчеркнул, что необходимо скорректировать проект Восточного партнерства к меняющейся ситуации в регионе, которая «не улучшается, а лишь ухудшается» из-за продолжающегося конфликта в Украине.
Min. #Waszczykowski powitał w #Warszawa na spotkaniu #EUEaPWarsaw ministrów SZ #Armenia, #Białoruś, #Gruzja i #Ukraina. #PLV4Pres pic.twitter.com/58RFdefsNF— MSZ RP🇵🇱 (@MSZ_RP) 12 апреля 2017 г.