Трамп обсудил «проблему КНДР» по телефону с главой Китая 1 12.04.2017, 19:18

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США сообщил, что очень хорошо поговорил с президентом Китая в связи с угрозой Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп говорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу того, что он назвал «угрозой со стороны Северной Кореи», передает «Радио Свобода».

В своем твиттере Трамп написал, что «очень хорошо поговорил вчера вечером с президентом Китая в связи с угрозой Северной Кореи».

Телефонный разговор состоялся после того, как Трамп ранее написал в Twitter, что Вашингтон «решит проблему» самостоятельно, если Пекин не будет делать больше для обуздания ядерной программы Пхеньяна.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай «выступает за решение проблем мирными средствами», сообщает государственная телекомпания Китая. КНР предупредила Соединенные Штаты против применения силы.

Трамп ранее приказал авианосной группе во главе с USS Carl Vinson отправиться к Корейскому полуострову, чтобы сдержать ядерные и ракетные проекты Северной Кореи, которые она разрабатывает вопреки резолюциям ООН и санкциям США.

Трамп также призвал Китай сделать больше для сокращения ядерной программы Северной Кореи, когда он встретился с председателем КНР на прошлой неделе во Флориде.