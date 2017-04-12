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Эксперты рассказали, как улучшить память

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  • 12.04.2017, 19:27

Шесть простых советов, которые помогут вам гораздо лучше запоминать информацию.

Принимать душ с закрытыми глазами, пройтись по магазинам, научиться жонглировать — эксперты рассказали, как улучшить память.

Принимайте душ с закрытыми глазами

Как зайдете в душ, сразу закрывайте глаза — поиск шампуней, гелей и мыла станет для вашего мозга (особенно для той его части, что отвечает за память) неплохой разминкой, пишет hronika.info.

«Ориентирование вслепую — простой способ перезагрузить внимательность и память», — уверяет Рон Уайт, дважды победитель Американского чемпионата памяти. Если побаиваетесь рыскать на ощупь в ванной, попробуйте зайти в кухню. Закройте глаза и попробуйте отыскать, скажем, блюдце (но только не напоритесь на нож).

Двигайте телом

Танцевальные движения не только активируют мозжечок (он отвечает за предусмотрительность и суждения), но и заставляют организм вырабатывать нейротрофический фактор мозга (BDNF) — белок, необходимый для эффективной коммуникации нейронов. «Танцы — это социальное действо, и, как всякая коммуникация, они активизируют работу нейронов», — рассказывает Гэри Смолл, директор Центра долголетия при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе и соавтор книги The Alzheimer’s Prevention Program. — Кроме того, танцы помогают сердцу гнать кислород к извилинам и улучшают координацию».

Смените рабочую руку

Побудьте левшой, если вы правша, и наоборот. Обычные действия (держать вилку, ложку, зубную щетку), переложенные на непривычную руку, уже помогут мозгу перезагрузиться и научиться простым вещам заново. «Когда ты — еще в детстве — привыкаешь всегда использовать одну и ту же руку для выполнения какой-либо задачи, это становится рефлексом — и его полезно «растеребить», — советует Аллен Силс, профессор нейрохирургии в медицинском центре Университета Вандербильта (США). — Когда вы меняете руку, мозг активируется, чтобы задействовать новые области — это отличная разминка для него».

Играйте в настольный теннис

«Пинг-понг улучшает координацию связки рука-глаз и дает мозгу отличную тренировку, — утверждает Дэниел Амен, исследователь работы мозга и основатель Клиники Амен (США). — И вообще запомните: когда дело доходит до интеллектуальной тренировки, первое правило — делать вещи, которые ваш мозг делать не умеет. Любое обучение новому — прекрасная разминка для мозга, и настольный теннис в этом смысле очень крут».

Пройдитесь по магазинам

«Шоппинг — прекрасная тренировка для ума, — уверен Гэри Смолл. — Вы ходите по магазинам, контактируете с новыми людьми, высчитываете цены. Все эти действия заставляют работать разные области мозга, при этом они следуют одно за другим — считайте, что это своего рода кросс-фит для ума. Однако не увлекайтесь покупками — излишне большие траты могут вызвать стресс и наоборот навредят вашему компьютеру».

Научитесь жонглировать

Согласно результатам опубликованного в 2013 году в журнале Nature исследования, систематическое жонглирование увеличивает некоторые области мозга. После того как трех новичков в течение трех месяцев обучали бросать шары, количество коричневого вещества в височной доле и позади внутритеменной борозды (эти области обрабатывают визуальную информацию и двигательные функции) у них увеличилось. «Жонглирование — и любое другое занятие, требующее работы крупной и мелкой моторики, ориентации в пространстве и распознавания последовательностей, — заставит ваш мозг вкалывать по полной, разбудив все спящие до тех пор области», — уверяет Аллен Силс.


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