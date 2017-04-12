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Чемпион России стал информатором IAAF о допинге в сборной

  • 12.04.2017, 19:45
Александр Хютте
Фото: rusathletics.com

Четырехкратный чемпион РФ по бегу на короткие дистанции Александр Хютте написал письмо менеджеру IAAF по борьбе с допингом.

Бегун на короткие дистанции Александр Хютте, завоевавший четыре золотые медали на чемпионатах России и победивший на командном чемпионате Европы — 2011, в 2015 году написал письмо менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю. В письме спортсмен, дисквалифицированный на четыре года за употребление допинга, обвинил в положительной пробе своего тренера Зухру Верещагину, передает РБК.

В письме Хютте рассказал, что 22 мая 2015 года был протестирован в спортивном клубе «Юность» и через три месяца отстранен от участия в соревнованиях. Россиянин уточнил, что ранее никогда не сдавал положительные допинг-пробы. Повышенный уровень запрещенного препарата этиохоланолона он объяснил сменой тренера.

В интервью «Спорт-Эспрессу» Хютте заявил, что его целью не была революция в российской легкой атлетике. По его словам, он боролся только против своего бывшего тренера Зухры Верещагиной.

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что я — патриот своей страны. Я хочу российской легкой атлетике только добра. Я не пытался устроить революцию, как Степановы или Дмитриев, я боролся и продолжаю это делать только против конкретного тренера — Зухры Верещагиной. Это человек, который обманул меня, украл у меня мечту. Из-за таких людей наши спортсмены сейчас и отстранены от соревнований. И я хочу добиться справедливости, чтобы этот тренер больше не работал», — рассказал Хютте.

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин заявил, что организация не осуждает Хютте за переписку с IAAF. «То, что Хютте добросовестно все рассказал о своей ситуации, — это хорошо, — считает Паркин. — Он воспользовался правом спортсмена, который попал в такую ситуацию — как сам Александр считает, по вине тренера, — и мы нисколько не осуждаем его за это», — сказал Паркин.

В ноябре 2015 года IAAF в связи с обвинениями в массовом использовании допинга лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства. Таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. В июне 2016 года IAAF оставила в силе свое решение, что означало отстранение российских спортсменов от Олимпиады.

После этого ОКР и 68 российских легкоатлетов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя признать незаконной норму IAAF, по которой от участия в Олимпиаде были отстранены все российские легкоатлеты. В конце июля CAS этот иск отклонил. В Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина, которую признали соответствующей критериям IAAF. В финале она показала девятый результат.

Только в конце 2016 года IAAF начала принимать заявки от российских легкоатлетов на выступление под нейтральным флагом. Всего ВФЛА подала около 100 таких заявок. Десять российских спортсменов, в том числе действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, были признаны соответствующими критериям антидопингового кодекса.


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