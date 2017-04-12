Фотофакт: Белорусский «Пачакун» стоит дороже «Ждуна» 1 12.04.2017, 20:13

Белорусскоязычная копия мема «Ждун» стоит на четыре рубля дороже.

Тот момент, когда белорусскоязычное название стоит 4 рубля, прокомментировала «Наша Нiва» фотографию.

Напомним, скульптура пациента, ожидающего приема врача, появилась весной 2016 года. Ее автор — нидерландская художница Маргрит фон Брейфорт. Вирусным на постсоветском пространстве «Ждун» стал в январе нынешнего года, после того, как российская туристка сделала фотографию скульптуры и опубликовала на одном из сайтов.