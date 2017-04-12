В Эстонии поймали российского шпиона

В Эстонии поймали российского шпиона1
- 12.04.2017, 20:16
Гражданина РФ подозревают в работе на российскую военную разведку ГРУ.
Полиция безопасности Эстонии задержала гражданина России, которого подозревают в работе на российскую военную разведку ГРУ, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на эстонское издание Postimees.
Задержание было проведено еще 9 января этого года. Генеральный директор полиции безопасности Арнольд Синисалу подчеркнул, что это первый раз, когда в Эстонии удалось поймать агента ГРУ.
Государственный прокурор Инна Омблер сообщила, что подозревающийся в антигосударственной деятельности мужчина находится под арестом с разрешения суда. Возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающего наказание за действия без применения силы, направленные против независимости и территориальной целостности Эстонии.
Подробности расследования дела правоохранительные органы пока не сообщают.