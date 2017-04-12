В Минске появится первое кафе для посетителей с собаками 12.04.2017, 20:33

Фото: tut.by

Заведение с неформальным статусом «dog friendly» откроется в пятницу.

В пятницу, 14 апреля, кафе-бару Svobody, 4 присвоят неформальный статус «dog friendly» (с английского — дружелюбный к посетителям с собаками). Это будет первое в столице заведение, получившее такой статус. Об этом tut.by рассказали организаторы проекта OkiDog и подтвердили в заведении.

Получение этого статуса подразумевает, что в кафе можно будет приходить с питомцами, а не оставлять их на улице. В кафе-баре будут готовы напоить его водой и дать корм, если потребуется.

— В Минске есть заведения, куда приходят с собаками и к собакам там дружелюбно относятся. Просто об этом не все знают, а мы решили публично рассказать о тех, кто принимает посетителей с собаками, — говорит Анна Тишкевич, организатор проекта OkiDog.

При этом деньги за корм с посетителей брать не будут (его предоставляет партнер проекта), а собака будет находиться рядом с владельцем — такой вариант считают оптимальным. При этом размер питомца неважен, говорят организаторы.

— Все будет регулироваться законами логики и здравого смысла. Если сам хозяин видит, что его собака ведет себя неадекватно или нервничает, думаю, он и сам поймет, что лучше не доставлять дискомфорт другим посетителям.

Совладелец Svobody, 4 Павел Соловьев говорит, что их заведение никогда не было не «dog friendly».

— Мы никогда не выгоняли людей с собаками, и организаторы просто подтверждают этот факт. Если оповещение людей — это и есть «придание официального статуса» — пожалуйста. Но вы же понимаете, официально — это когда вы получаете какой-то документ, разрешенный каким-то органом, что то, что было когда-то запрещено, теперь разрешено.

Ничего специального в заведении сейчас не делали — поилки были всегда, а многие гости приходили со своими.

— Насчет корма, я не думаю, что это необходимо. Если кому-то понадобится — покормим, но обычно таких ситуаций не возникало.