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Тиллерсон - Лаврову: Отношения США и России находятся на низшей точке

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  • 12.04.2017, 21:30

Госсекретарь США отметил, что Москве и Вашингтону будет сложно наладить диалог до установления мира на востоке Украины.

Отношения США и России находятся на низшей точке, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает «Радио Свобода».

По словам Тиллерсона, две ядерные державы не могут находиться в таких отношениях. Госсекретарь отметил, что Москве и Вашингтону будет сложно наладить диалог до установления мира на востоке Украины.

Тиллерсон заверил, что Россия и США договорились о путях взаимодействия в Сирии. При этом, уточнил госсекретарь, в Вашингтоне уверены, что режим поддерживаемого Москвой сирийского президента Башара Асада виновен в химической атаке на провинцию Идлиб. По словам Тиллерсона, действия сирийского правительства могут быть рассмотрены как военное преступление.

Ранее на пресс-конференции Лавров подчеркнул, что несмотря на трудности, у России и США большой потенциал в вопросах сотрудничества. При этом, отметил глава российской дипломатии, в Кремле не возлагают больших надежд на Башара Асада и высказываются за мирную смену власти.

Лавров заявил, что Россия также готова возобновить действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Оно было приостановлено после того, как США нанесли ракетные удары по авиабазе правительства Сирии в ответ на химатаки. Москва вернется к выполнению условий меморандума, если получит гарантии, что американская авиация будет бомбить только позиции террористических группировок.

Дипломаты также подняли вопрос кибербезопасности: Тиллерсон заявил, что вмешательство России в выборы в США — доказанный факт. Лавров отверг обвинения, назвав их необоснованными. По его словам, Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном в области кибербезопасности.

Говоря о политике в Азии, обе стороны согласились, что Северная корея должна отказаться от ядерной программы.


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