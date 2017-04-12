«Монако» победил «Боруссию» в перенесенном матче Лиги чемпионов 12.04.2017, 22:01

«Боруссия» дома уступила «Монако» со счетом 2:3.

Накануне встреча была перенесена из-за взрывов возле автобуса дортмундского клуба.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» завершился домашним поражением дортмундского клуба (2:3). Ответный матч состоится 19 апреля в Монте-Карло, передает РБК.

На 16-й минуте греческий защитник хозяев Сократис Папастатопулос сбил в своей штрафной 18-летнего нападающего монегасков Килиана Мбаппе, и арбитр назначил пенальти. Фабиньо с одиннадцатиметровой отметки пробил мимо ворот.

Через несколько минут гости открыли счет. Бернарду Силва убежал в контратаку, протащив мяч до чужой штрафной и подключил к комбинации Тома Лемара. Полузащитник прострелил во вратарскую на Мбаппе, который успел подставить ногу и отправил мяч в ворота. При этом на повторе было видно, что форвард находился в офсайде.

На 35-й минуте «Монако» удвоил свое преимущество. Андреа Раджи подключился к атаку по левому флангу, навесив в штрафную. Свен Бендер, заменивший в основе Марка Бартру, накануне пострадавшего во время взрывов, срезал мяч в ворота. При этом немецкий хавбек пытался опередить капитана гостей Радамеля Фалькао, готовившегося замкнуть навес Раджи.

В перерыве главный тренер «Боруссии» Томас Тухель произвел двойную замену, выпустив на поле Кристиана Пулишича и Нури Шахин вместо Марселя Шмельцера и Бендера. После этого команда увеличила давление на ворота «Монако».

На 57-й минуте хозяева сократили разрыв в счете. Рафаэл Геррейру навесил слева, и Пьер-Эмерик Обамеянг в падении пяткой перевел мяч на открывшегося Синдзи Кагаву. Японец отдал пас на пустые ворота, где Усману Дембеле никто не мешал точно пробить.

На 79-й минуте Мбаппе оформил дубль, воспользовавшийся ошибкой хозяев. Нападающий перехватил неосмотрительную передачу Лукаша Пищека на Папастатопулоса, вышел один на один и пробил в дальнюю «девятку» мимо голкипера Романа Бюрки.

Окончательный счет на 84-й минуте установил Кагава. Японский полузащитник получил передачу от Пулишича, финтом обыграл защитника и отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Матч должен был состояться накануне, но был перенесен из-за взрыва, прогремевшего рядом с автобусом «Боруссии». Взрывное устройство сработало в 10 км от стадиона в тот момент, когда немецкая команда направлялась на матч с «Монако».

Рядом с автобусом «Боруссии» сработали три взрывных устройства. Основной удар пришелся на колеса. В результате взрыва пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра. У него сломана лучевая кость, а также повреждено правое запястье. Футболист был отправлен в больницу, где ему успешно провели операцию.

Позже генеральная прокуратура Германии признала взрывы у автобуса «Боруссии» террористической атакой. По делу о взрыве есть двое подозреваемых с исламистскими взглядами, один из них задержан. Взрывные устройства были начинены металлическими предметами.

На стадии 1/8 финала «Монако» в ответной встрече дома переиграл «Манчестер Сити» (3:1). В составе хозяев голы забили Килиан Мбаппе, Фабиньо и Тьемуэ Бакайоко. В первой игре «Сити» победил со счетом 5:3, забив в концовке встречи три гола подряд за 11 минут. По сумме двух матчей команды сыграли вничью (6:6). «Монако» пробился в четвертьфинал за счет гола на чужом поле.

«Боруссия» благодаря хет-трику габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга дома разгромила в ответном матче лиссабонскую «Бенфику» (4:0). В первой встрече португальский клуб победил со счетом 1:0.