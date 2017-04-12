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Журналист Rzeczpospolita: В Беларуси авто в два-три раза дороже, чем в Польше

  • 12.04.2017, 22:22
Руслан Шошин

Руслан Шошин привел пример того, как на белорусах отразилась экономическая интеграция с Россией.

Долго сопротивлялся, колебался и показывал, что у него твердая рука. И эта рука не дрогнула, чтобы подписать Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко поигрался в независимость и сделал то, чего от него ожидала Москва, пишет «Белсат».

Другие страны ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия и Россия) подписали Таможенный кодекс еще в декабре прошлого года. А вот Александр Лукашенко тогда сделал демарш и на саммит не поехал. И спустя несколько месяцев подпись руководитель все же поставил. Сделал это еще вчера, а об этом сообщили сначала российские СМИ. И только позже подтвердили и в администрации Лукашенко. Этому решению предшествовала встреча с Владимиром Путиным, когда были достигнуты взаимопонимании о поставках нефти и газа и очередном кредите.

Журналист издания «Rzeczpospolita» Руслан Шошин привел простой пример, как на белорусах отразилась экономическая интеграция с Россией:

«Запретили людям покупать авто за рубежом, на территории ЕС, ввели какие-то невероятные пошлины, сегодня белорусы ездят на машинах 30-и 40-летней давности. Если сравним рынок авто в Беларуси и в Польше, то в нашей стране некоторые машины будут в 2-3 раза дороже — это происходит из-за этого сотрудничества с Россией, из-за этого экономического союза».


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