Как кандидаты в президенты Франции финансируют свою кампанию? 12.04.2017, 22:37

Поддержка крупных партий, государственные субсидии, пожертвования, банковские займы... У каждого свое.

Жан-Люк Меланшон: спасибо волонтерам

Каков его бюджет?

Кандидат рассчитывает на 8 миллионов евро и собирается жить по средствам: множество волонтеров, полтора десятка сотрудников, штаб скромных размеров (250 квадратных метров) и экономия во всех поездках. В тоже время одну статью расходов он мог упустить. А приходится на нее немало. Речь идет о безопасности. После терактов и введения чрезвычайного положения кандидаты обязаны выполнять определенные требования, то есть нанимать охрану и арендовать металлоискатели во время митингов, пишет Liberation (перевод - inosmi.ru).

Откуда поступают деньги?

Жан-Люк Меланшон запросил два займа. Первый, на 5 миллионов евро, ему предоставили, однако отказали во втором на 3 миллиона. Называть банк команда кандидата не хочет. Во всем остальном, в отличие от 2012 года (тогда он был союзником коммунистов и потратил 9,5 миллиона евро) он не может положиться на помощь Компартии, хотя та поддерживает его кандидатуру, не участвуя в выборах официально. Меланшон не может положиться на крупных спонсоров и регулярно обращается с просьбой о поддержке к сторонникам. В сети, на митингах и т.д. С начала кампании он собрал почти 2 миллиона евро. Средняя сумма пожертвования составляет 20 евро. В последнее время на фоне подъема его рейтингов в опросах число небольших даров растет. Еще одним источником средств становятся сопутствующие товары: продажа футболок и кружек «Непокорной Франции» принесла почти 500 тысяч евро. Пожертвования и поступления от продаж дают примерно 3 миллиона евро, в которых ему было отказано по второму займу.

Какие вопросы возникают?

С бюджетом в 8 миллионов евро (причем только на первый тур) «Непокорная Франция» экономит средства. Но что если (в нынешней безумной кампании возможно все) Жан-Люк Меланшон продолжит взлет и пройдет во второй тур? Хватит ли у него денег на кампанию? Сможет ли он в срочном порядке взять займ? Пока что у кандидата нет ответов на эти вопросы.

Бенуа Амон: Соцпартия платит

Каков его бюджет?

Франсуа Олланд в свое время говорил не о жесткой экономии, а об экономном расходовании. То же самое касается и команды Бенуа Амона, который не хочет, чтобы его кампанию посчитали дешевой (бюджет в 15 миллионов евро из 16,8 допустимых до 23 апреля), но отслеживает каждый евро. Они заручились поддержкой экономиста, который уже работал на Соцпартию в 2012 году. Элио Сюами (Elio Suhamy) внимательно анализирует все расходы, связанные с кампанией, чтобы максимально их сократить. Как говорит отвечающий за финансы Режи Жюанико (Régis Juanico), «у демократии есть цена, но ее можно контролировать».

Откуда поступают деньги?

У кандидата от Соцпартии имеется немало преимуществ. Ее финансовое положение прочное: «никаких долгов», как с радостью отмечает ее финансист Жан-Франсуа Деба (Jean-François Debat). Кроме того, у нее есть штаб-квартира на улице Сольферино, что придает уверенности банкам. Волна 2012 года дала социалистам серьезную подушку безопасности из государственных средств: порядка 25 миллионов евро в год. В результате Соцпартия выделила 6 миллионов евро для своего кандидата и взяла займ на его имя в своем банке Crédit coopératif на 8 миллионов, которые поступили на счет кампании. Уникальная ситуация для 2017 года. Сюда также добавляются 105 тысяч евро пожертвований (команда рассчитывает на конечную сумму в 200 тысяч). В рамках борьбы за прозрачность с Фийоном и Макроном Амон решил сделать автоматической публикацию имен тех, кто перечислит ему сумму от 2 тысяч 500 евро. В результате штаб получил немало чеков на сумму 2 тысячи 400 евро.

Какие вопросы возникают?

Дьявол, как известно, кроется в деталях: раз социалисты сейчас находятся у власти, они должны четко разделять доходы, и из государственных денег платят лишь их телохранителям. Из-за неудач на выборах за последние годы Соцпартия получает меньше от своих депутатов: они перечисляют ей 500 евро в месяц (такая же традиция существует у коммунистов). Сегодня дела обстоят хорошо, но в том, что касается будущей жизни партии и перспектив на 2022 год, «все зависит от парламентских выборов» в июне, признает Жан-Франсуа Деба.

Эммануэль Макрон: ворох пожертвований

Каков его бюджет?

«До первого тура мы исходим из цифры расходов в 13-14 миллионов», — отмечают в окружении Эммануэля Макрона. Это ощутимо ниже максимально допустимой суммы в 16,8 миллиона. В случае попадания во второй тур кандидат от «Вперед!» намеревается потратить еще 2,8 миллиона евро, что опять-таки намного ниже максимума (22,5 миллиона в общей сложности). Как бы то ни было, кандидат и его команда ездят в вагонах второго класса и летают эконом-рейсами не удовольствия ради и не в силу каких-то нравственных принципов. «Мы связаны нашим бюджетом», — объясняет один из сотрудников штаба.

Откуда поступают деньги?

В отличие от большинства соперников Макрон ничего не получает от государства. У его движения, созданного год назад, нет ни одного депутата и, следовательно, права претендовать на какие-то субсидии. С юридической точки зрения, «Вперед!» все еще является простой ассоциацией, которая не обязана следовать стоящим перед партиями правилам финансирования. Как бы то ни было, Макрон дал понять, что намеревается неукоснительно их соблюдать. Его финансовым спасением стали частные пожертвования. Обращения к людям через интернет, встречи с потенциальными спонсорами, турне в Лондоне, Нью-Йорке и Брюсселе… За год «Вперед!» удалось собрать 9 миллионов евро. Небывалый результат. Как бы то ни было, этого недостаточно для финансирования президентской авантюры. Тогда бывший министр экономики обратился к банкам. После переговоров (в отличие от Соцпартии и «Республиканцев» Макрон не может представить штаб-квартиру в качестве залога) один из них согласился выделить кредит в 8 миллионов евро.

Какие вопросы возникают?

Обязан ли Макрон своим спонсорам? Франсуа Байру (François Bayrou) в прошлом намекал на это, называя его кандидатом «денег». Бенуа Амон придерживается такой же позиции и не раз призывал лидера «Вперед!» обнародовать список своих самых богатых спонсоров. Если верить его окружению, 1,7% из них сделали пожертвования более 5 тысяч евро. То есть, на 631 человека приходится больше трети всех собранных движением средств… Как бы то ни было, называть их имена Макрон не собирается.

Франсуа Фийон: отнюдь не фиктивные средства

Каков его бюджет?

Наученный горьким опытом Николя Саркози, чей счет за кампанию 2012 года был признан недействительным из-за превышения допустимого максимума, Франсуа Фийон обещает вести себя осторожно и оставить страховочный задел. Его расходы должны быть существенно меньше 16,8 миллиона в первом туре и 22,5 миллиона в гипотетическом втором туре.

Откуда поступают деньги?

В финансовом плане беспокоиться кандидату от «Республиканцев» не о чем. Он может рассчитывать на «прибыль» от ноябрьских праймериз. Каждый из 8,5 миллиона пришедших на них избирателей (общее число за два тура) заплатил 2 евро, что дало в общей сложности 17 миллионов. После оплаты организационных расходов (7 миллионов евро) Верховное управление праймериз, как следует из его устава, перечислило оставшиеся 10 миллионов на финансирование кампании Франсуа Фийона. Кандидат также может рассчитывать на пожертвования сторонников. На них приходится более 3 миллионов евро. Кроме того, бывший премьер занял 5 миллионов у «Республиканцев». Наконец, он оставляет за собой право при необходимости взять займ у микропартии «Республиканской силы», основанной им в 2012 году.

Какие вопросы встают?

Проблема Фийона в том, что у него слишком много денег. Если он потратит в первом туре все пожертвования помимо 10 миллионов от Верховного управления праймериз, то не сможет в полной мере воспользоваться государственной компенсацией расходов. Эта компенсация (до 8 миллионов в первом туре при результате более 5% и 10,7 миллиона при попадании во второй тур) определяется суммой взятых кандидатом займов. Раз возмещению подлежат только кредиты, Фийон решил занять как можно больше средств и сократить долю пожертвований в бюджете кампании. Именно поэтому полученные кандидатом пожертвования идут в копилку его микропартии, а не финансирующей кампанию ассоциации. Таким образом, при необходимости «Республиканская сила» предоставит кандидату займ для кампании.

Марин Ле Пен: иностранный займ

Каков ее бюджет?

«Мы больше не предоставляем сведений о финансировании кампании». В последнее время именно так в Национальном фронте отвечают тем, кто проявляет интерес к этой теме. Партии и так свойственна традиционная секретность, однако сейчас вопрос становится особенно чувствительным на фоне начатого расследования в отношении некоторых членов и поставщиков НФ о предполагаемом мошенничестве в ущерб государству. В конце 2016 года еще говоривший на эту тему финансист партии Валлеран де Сен-Жюст (Wallerand de Saint-Just) представлял такую картину: «Идеальный бюджет на президентские выборы составляет 12 миллионов евро: 9 на первый тур и 3 на второй. Если исходить из 8 миллионов на парламентских выборах, получается в общей сложности 20». В 2012 году Марин Ле Пен потратила 9,1 миллиона на капанию, которая остановилась в первом туре.

Откуда поступают средства?

На компанию были направлены средства Национального фронта (точную сумму в штабе не называют), а также два займа от микропартии Жана-Мари Ле Пена «Котелек» на общую сумму в 6 миллионов евро. Как бы то ни было, на все этого не хватит: остальные деньги должны поступить от иностранного банка, раз французские, как утверждают в НФ, ответили на просьбы отказом. Осенью 2016 года «мы получили предложения от Саудовской Аравии и Катара, однако они не были приняты из соображений политической последовательности», — уверяет евродепутат НФ Бернар Моно (Bernard Monot). «В 2012 году кредит от Société générale поступил за неделю до первого тура, — добавляет Валлеран де Сен-Жюст. — Поэтому нужно собраться и не падать духом». Что касается частных пожертвований, в штабе не сообщают ни их количества, ни сумм.

Какие вопросы возникают?

Предоставление Нацфронту в 2014 году займа в 9,4 миллиона евро от одного российского банка подняло вопрос о связях партии с Кремлем. Как бы то ни было, ее представители утверждают, что будущий кредит придет не из России. Кроме того, людей интересует роль в будущей парламентской кампании микропартии «Жанна», которая играет главным образом финансовую роль и оказалась в самом центре подозрений в мошенничестве.