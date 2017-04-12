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Тиллерсон в Москве: «Правление семьи Асада подходит к концу»

  • 12.04.2017, 22:58
Рекс Тиллерсон

В Москве госсекретарь США провел переговоры с Лавровым и Путиным.

В Москве прошла совместная пресс-конференция по итогам переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает «Голос Америки».

Открывая пресс-конференцию, Лавров признал, что в отношениях России и США сегодня существуют серьезные разногласия и этап этих отношений сейчас не самый спокойный. Он также сказал, что речь идет о так называемых "минах замедленного действия", оставленных предыдущей администрацией президента Обамы. Он заявил, что попытки помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона являются недальновидными.

В свою очередь Рекс Тиллерсон заявил, что необходимо покончить с деградацией американо-российских отношений. Госсекретарь заявил, что Вашингтон и Москва продолжат консультации по разрешению сирийского кризиса. Отвечая на вопрос российского государственного телевидения, Тиллерсон еще раз подчеркнул, что ракетный удар США в Сирии был оправдан и обоснован в связи с применением режимом Асада химического оружия, что является недопустимым.

Тиллерсон сказал журналистам, что на встрече с Путиным он заявил: отношения США и России находятся на нижней точке.

Когда уйдет Асад?

Госсекретарь Тиллерсон, отвечая на вопросы прессы, подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад должен уйти с политической арены. Ни США, ни мировое сообщество не примут ситуации, при которой Асад останется у власти. По мнению Тиллерсона, Москва должна понять такую позицию Вашингтона.

«Мы подробно обсудили (с Владимиром Путиным) будущую роль Асада. Мы считаем, что правление семьи Асада подходит к концу. Они навлекли это на себя своим поведением, ведя эту войну последние несколько лет, заявил Тиллерсон. - Мы обсудили нашу точку зрения о том, что Россия как ближайший союзник в конфликте, возможно, имеет наилучшие средства, чтобы помочь Асаду признать эту реальность».

Вместе с тем Тиллерсон добавил, что этот уход должен быть организованным, что, вероятно, займет время.

В свою очередь Лавров призвал к всеобъемлющему урегулированию сирийского кризиса с принятием новой конституции. И тогда, по словам Лаврова, не так важен будет вопрос о будущем той или иной политической фигуры.

Тиллерсон, отвечая на вопросы прессы, также заявил, что у Вашингтона нет фактов, что Москва помогала Асаду в подготовке и проведении химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Вместе с тем госсекретарь, еще раз подтвердил, что у США есть доказательства того, что Асад отвественен за применение химического оружия в Идлибе.

Украина, Северная Корея и Афганистан

Тиллерсон и Лавров рассказали о том, что на переговорах обсуждалась и тема Афганистана. Лавров напомнил, что 14 апреля в Москве пройдет очередной раунд переговоров по мирному прочессу в Афганистане.

Госсекретарь Тиллерсон подчеркнул важность полного выполнения Минских соглашений.

В свою очередь Лавров сказал, что Москва почувствовала заинтересованность новой администрации в двухстороннем обсуждении ситуации вокруг Украины.

Теллерсон и Лавров договорились и дальше взаимодействие по ядерной проблеме КНДР и по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Тиллерсона с Путиным

В этот же день Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Эта встреча продолжалась порядка двух часов.

Эксперты обращают внимание, что до последнего момента Кремль не подтверждал, что такая встреча (между российским президентом и американским госсекретарем) состоится. Отказ в приеме госсекретаря США в Кремле стал бы нарушением распространенной дипломатической практики.

Тиллерсон и Лавров провели встречу в Москве на фоне роста напряженности в отношениях двух стран связи с ситуацией в Сирии. Президент России Владимир Путин заявил перед началом переговоров министров, что считает эти отношения деградировавшими.

Позиции сторон накануне визита

До приезда в Москву у Тиллерсона был наготове жесткий ультиматум: накануне неназванный высокопоставленный источник администрации США заявил, что российские власти были заранее осведомлены о планируемой химической атаке, в результате которой погибли десятки человек, в том числе женщины и дети.

В ходе министерского саммита «Большой семерки» в итальянском городе Лукка министрам не удалось договориться об адресных санкциях против российских и сирийских вооруженных сил, поскольку было решено, что сначала необходимо провести расследование, подтверждающее, что сирийская армия на прошлой неделе применила химическое оружие против мирных жителей.

Химическая атака вызвала возмущение мирового сообщества и спровоцировала ракетный удар со стороны США, который стал поворотным моментом в отношении администрации Трампа к сирийскому конфликту.

Президент России Владимир Путин со своей стороны во вторник призвал ООН провести расследование атаки. Не вдаваясь в подробности, он также заявил, что Россия получила разведданные о запланированных «провокациях» с применением химоружия с целью возложить вину на сирийское правительство.


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