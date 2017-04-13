В Беларуси могут запретить покупку валюты 60 13.04.2017, 7:33

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Отток инвесторов из Беларуси – это предвестник дефолта.

Об этом в интервью Charter97.org заявил экономист Лев Марголин.

- В первом квартале этого года число закрывшихся иностранных компаний в Беларуси в 1,7 раза превысило число получивших разрешение белорусского МИДа на работу. О чем говорят эти цифры?

- Когда на корабле что-то происходит, говорят, что первыми «бегут крысы». У нас «крысы» - это немного другие личности, но вместе с тем бизнес очень чувствительно реагирует на то, что происходит в стране. И на него не действуют заклинания, заговоры и обещания Лукашенко. Бизнес оперирует только реальными фактами и данными.

А реальные данные свидетельствуют о том, что экономическая ситуация в Беларуси только ухудшается. Как следствие – в значительной степени ухудшается и ситуация в валютной сфере. А это несет в себе непосредственную угрозу иностранному капиталу. Потому что первое, что делают авторитарные режимы при нехватке валюты – накладывают ограничения на репатриацию прибыли. Это означает: вы работайте, а забрать прибыль – уж извините.

Иностранные инвесторы это чувствуют и стараются, пока не поздно, защитить свои вложения и убрать их из страны, где им что-то угрожает.

- Связана ли нехватка валюты с необходимостью погашать огромные задолженности по внешним кредитам?

- Безусловно. Самая основная статья валютного баланса нашей страны – это погашение внешних займов и процентов по ним. В предыдущие годы эта проблема решалась рефинансированием долгов. В этом году такой вариант пока не просматривается. И Евразийский фонд приостановил обслуживание уже выделенных кредитов и выдачу новых, а с Международным валютным фондом у властей ничего не получается в принципе. Поэтому рефинансировать долги нечем, и погашать их придется из текущих поступлений.

Единственный источник, который пока еще не иссяк – это чистая продажа валюты населением. Но во-первых, этого далеко недостаточно, а во-вторых – неизвестно, сколько это продлится. Ведь речь идет о продаже той части валюты, которая хранится «в кубышках», а ее количество оценивать не возьмется никто. Вполне вероятно, что через два месяца этот ручеек иссякнет.

Тогда и начнутся все эти вещи, которые предшествуют дефолту: сначала запретят репатриировать прибыль за пределы страны, затем наложат ограничения на покупку валюты населением и предприятиями. Этого и боятся иностранные инвесторы.

Можно сказать, что в какой-то степени отток инвесторов в первом квартале этого года – это предвестник дефолта.