Дональд Трамп: Америка – очень-очень сильная страна 4 13.04.2017, 7:37

5,834

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

России неизбежно придется с этим считаться.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что Сирия начала химическую атаку, не предупредив об этом Кремль. Об этом он заявил в среду, 12 апреля, в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает «Немецкая волна».

Это «точно возможно, но маловероятно», что сирийские войска начали химическую атаку, не проинформировав сначала Россию о подобных планах, считает Трамп. Он также отметил, что они российские военные были на сирийской военной базе, по которой позже США нанесли ракетный удар, поэтому могли знать о планах сирийцев применить химическое оружие.

Американский президент также отметил, что в Вашингтоне хотят изменить отношения с Москвой в лучшую сторону. По его мнению, сейчас российско-американские отношения находятся на «историческом минимуме».

При этом Трамп назвал успешным визит главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москву, отметив, что он «проделал колоссальную работу» для продвижения интересов в сфере безопасности США и их союзников. 12 апреля в Москве прошла встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным.

«Было бы чудесно, если бы НАТО и США могли поладить с Россией. Россия - сильная страна. Мы - очень-очень сильная страна. Нужно посмотреть, как будут развиваться отношения», - заявил Трамп. По его словам, было бы также хорошо, если бы НАТО и США могли взаимодействовать с Россией, но в настоящее время это не происходит.