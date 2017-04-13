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МВФ выделил Грузии почти $300 миллионов

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  • 13.04.2017, 7:44
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Кредит предусматривает амбициозные структурные реформы в экономике.

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Грузии $ 285,3 млн в рамках трехлетней программы, нацеленной на поддержку экономических реформ. Об этом говорится в сообщении фонда, передает РБК.

«Программа поможет Грузии уменьшить экономическую уязвимость, проводить хорошо скоординированную экономическую политику, а также способствовать экономическому росту», — уточнили в МВФ.

Согласно сообщению, программа включает «амбициозные структурные реформы», которые направлены на повышение качества образования, инвестирование в инфраструктуру, обеспечение более эффективного государственного управления, а также улучшения бизнес-среды для стимулирования частного сектора.

В 2014 году Международный валютный фонд выделил Грузии $ 58.1. Эта сумма стала вторым траншем в рамках трехлетней кредитной программы. Общая сумма выплат тогда составила $ 145,4 млн.


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