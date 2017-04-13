83-летняя героиня протестов в Гомеле: Надоела бандитская власть! 19 13.04.2017, 7:50

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Фотo: svaboda.org

Мария Быстренкова рассказала, до чего довел страну Лукашенко.

83-летняя гомельчанка Мария Быстренкова намерена просить политического убежища у президента Польши.

По словам женщины, она устала от беззакония и нищеты в Беларуси:

«Я планирую просить журналистов, чтобы помогли мне выйти на польское посольство. Я буду просить убежища от бандитской власти. Хотя здесь похоронены все мои предки. Надоела нищета! За три года мне до пенсии добавили 10 рублей в январе. И пенсия моя теперь составляет 305 рублей. Попробуй на эти деньги купить лекарства, заплатить за квартиру и купить еду! А родственников у меня нет», - рассказала Мария Быстренкова «Радыё Рацыя».

Фотo: belsat.eu

Жительница Гомеля Мария Быстренкова стала одним из наиболее популярных ораторов во время гомельских Маршей рассерженных белорусов. В своих выступлениях она критиковала действия правительства, нищету среди пенсионеров и бесправие граждан. «Везде выступаю против этого лысого бандита», - заявила Мария Быстренкова в адрес Лукашенко на митинге 19 февраля.