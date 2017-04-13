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Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по химатаке в Сирии

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  • 13.04.2017, 8:00
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Кроме РФ, против голосовала только Боливия.

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопаснооти ООН по химической атаке в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА «Новости».

Проект документа внесли США, Великобритания и Франция, в нем генсеку организации предлагалось расследовать инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне.

Против данной резолюции, кроме России, выступила Боливия. Китай воздержался.

Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр назвал проект резолюции «простым и сбалансированным». Новый вариант почти совпадает с текстом, представленным этими государствами на минувшей неделе, однако не вынесенным на голосование.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении лояльными диктатору Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали.


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