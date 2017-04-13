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Ученые изобрели съедобные бутылки для воды

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  • 13.04.2017, 8:06
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Фото: Hannah McKay/Reuters

Теперь, чтобы утолить жажду, достаточно съесть желеобразную сферу с водой.

Ученые из Лондона изобрели съедобные бутылки для воды. Проект оказался не только передовой разработкой для улучшения экологической ситуации, но и настоящим ноу-хау в сфере дизайна. Съедобные бутылки, которые получили название «Ooho», изобрели еще в 2014 году, но почти три года понадобилось для того, чтобы усовершенствовать разработку, пишет gazeta.ru.

Оболочка «Ooho» состоит из водорослей, смеси альгината натрия и хлорида кальция. Она безвкусна и имеет желеобразную структуру. Такие шары довольно прочные, а чтобы утолить жажду, достаточно просто съесть сферу. Съедобные бутылки можно использовать также для других напитков. Они не порвутся в коробке, довольно легко создаются на заводах, безвредны, безвкусны и, самое главное, не загрязняют окружающую среду.

Фото: Hannah McKay/Reuters

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