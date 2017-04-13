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Тысячи жителей Будапешта вышли на улицы в поддержку университета Сороса

  • 13.04.2017, 8:12
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Фото: AP

Около 10 тысяч человек собрались возле здания парламента.

Тысячи человек вышли в среду, 12 апреля, на улицы Будапешта с протестом против угрозы закрытия частного Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году американским миллиардером Джорджем Соросом.

Собравшиеся также протестуют против планируемого законопроекта о финансировании неправительственных организаций, сообщает «Немецкая волна».

На одной из площадей в центре венгерской столицы собрались не менее 10 тысяч человек. Толпа выстроилась таким образом, чтобы в середине получилась форма сердца. Во время протестной акции произошли небольшие потасовки демонстрантов с полицией. К ночи часть протестующих собралась у здания парламента и выкрикивала антиправительственные лозунги.

Еврокомиссия 12 апреля выразила обеспокоенность ситуацией с соблюдением правовых норм и общих ценностей ЕС в Венгрии. Комиссия в ближайшее время проведет тщательный анализ законопроектов и примет решение о дальнейших шагах, говорится в официальном заявлении.

11 апреля правительство премьер-министра Виктора Орбана путем ускоренной процедуры провело через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором обучаются около 1800 студентов из сотни стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште. По мнению организаторов акции, законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования.

Правительство Орбана также намерено предложить меры по контролю за НКО, получающими иностранное финансирование. В частности, предлагается обязать НКО, получающие более 24 тысяч евро в год перерегистрироваться в качестве «общественных организаций, получающих иностранное финансирование», и указывать это на всех своих публикациях.


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