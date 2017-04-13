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Трамп напомнил Ким Чен Ыну об атомных подводных лодках США

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  • 13.04.2017, 8:18
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Послание американского президента до северокорейского диктатора должен донести Си Цзиньпин.

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина донести до руководства КНДР, что у Вашингтона на вооружении состоят не только авианосцы, но и атомные подлодки, сообщила газета Wall Street Journal, которая опубликовала на своем сайте изложение интервью с американским лидером, сообщает РИА «Новости».

«На фоне повышенной ядерной активности Пхеньяна Вашингтон направил в выходные к Корейскому полуострову авианосную группу», — написало издание.

По его словам, «Трамп сказал, что отправка кораблей означает сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий».

«Он также отметил, что во вторник позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки», — говорится в сообщении.


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