Дубль Роналду принес «Реалу» волевую победу над «Баварией»4
- 13.04.2017, 8:22
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «Реалу» — 1:2.
Об этом сообщает pressball.by.
БАВАРИЯ — РЕАЛ МАДРИД — 1:2
МЮНХЕН. 12 апреля. 70000 зрителей.
БАВАРИЯ: Нойер — Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба — Тиаго Алькантара, Хаби Алонсо (Бернат, 64) — Роббен, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 65) — Мюллер (Коман, 81).
РЕАЛ МАДРИД: Навас — Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марсело — Модрич (Ковачич, 91+), Каземиро, Кроос — Бейл (Марсело Асенсио, 59), Бензема (Хамес Родригес, 83), Роналду.
ГОЛЫ: 1:0 — Видаль (25, пас — Тиаго Алькантара). 1:1 — Роналду (47, пас — Карвахаль). 1:2 — Роналду (77, пас — Марко Асенсио).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хаби Алонсо, Хави Мартинес, Видаль; Кроос, Карвахаль.
УДАЛЕНИЕ: Хави Мартинес (61).
Ответный матч состоится 18 апреля.