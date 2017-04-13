Дубль Роналду принес «Реалу» волевую победу над «Баварией»

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол