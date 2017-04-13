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Дубль Роналду принес «Реалу» волевую победу над «Баварией»

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  • 13.04.2017, 8:22
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Криштиану Роналду
Фото: Loris Roselli / Zumapress / globallookpress.com

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «Реалу» — 1:2.

Об этом сообщает pressball.by.

БАВАРИЯ — РЕАЛ МАДРИД — 1:2

МЮНХЕН. 12 апреля. 70000 зрителей.

БАВАРИЯ: Нойер — Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба — Тиаго Алькантара, Хаби Алонсо (Бернат, 64) — Роббен, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 65) — Мюллер (Коман, 81).

РЕАЛ МАДРИД: Навас — Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марсело — Модрич (Ковачич, 91+), Каземиро, Кроос — Бейл (Марсело Асенсио, 59), Бензема (Хамес Родригес, 83), Роналду.

ГОЛЫ: 1:0 — Видаль (25, пас — Тиаго Алькантара). 1:1 — Роналду (47, пас — Карвахаль). 1:2 — Роналду (77, пас — Марко Асенсио).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хаби Алонсо, Хави Мартинес, Видаль; Кроос, Карвахаль.

УДАЛЕНИЕ: Хави Мартинес (61).

Ответный матч состоится 18 апреля.


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