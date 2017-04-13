Лариса Щирякова: Когда начались массовые протесты, власти очень испугались 2 13.04.2017, 8:30

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Лариса Щирякова

ФОТO: SVABODA.ORG

Независимой журналистке «присудили» штраф в $500.

Гомельскую журналистку Ларису Щирякову судили сразу по четырем протоколов. Два из них составили за «незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации», два следующих - за «неявку в милицию». Всего судья суда Гомельского района Тамара Ставницкая насчитала Ларисе Щиряковой штрафы на сумму 943 белорусских рубля, сообщает «Белсат».

Наблюдатели за процессом возмущены

«Мне трудно сказать, хорошо ли спала судья этой ночью, изучала дело или нет. Но видно, что она это дело не читала, так как тот протокол, который есть в материале, даже судья не смогла прочитать», - отметил правозащитник Леонид Судаленко.

Давить за неудобную правду

Кроме материалов с протестов на День Воли основанием для штрафа стал и материал о критической ситуации в одном из госпиталей в Гомельском районе, где из-за безответственного отношения врачей жизнь и здоровье некоторых пациентов оказалась под угрозой. Однако, по словам Ларисы Щиряковой, больше всего местные власти разъярило освещение протестных настроений.

«Когда начались массовые протесты власти очень испугались. Их активно освещал «Белсат», популярность этого телеканала выросла, а зрители очень высоко оценили нашу работу. Сейчас главная задача власти - заткнуть нам рот, чтобы голос правды не звучал», - подчеркнула Лариса.

Штрафов мало, хотят забрать сына?

17 марта Ларисе Щиряковой присудили семь базовых величин за якобы «участие в протестах» в Рогачеве. Вскоре после этого журналистке начали угрожать, что отберут сына. По словам Ларисы, к ее матери пришли люди в штатском.

«Ей говорили, что я занимаюсь незаконной деятельностью, что из-за этого у меня могут появиться проблемы с сыном, семья будет поставлена в состояние семьи, оказавшейся в социально опасном положении. Это в свою очередь будет основанием, чтобы начать процедуру изъятия ребенка», - вспоминает журналистка.