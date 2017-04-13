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Стиль российской дипломатии в ООН: Ботинок заказывали?

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  • 13.04.2017, 8:39
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Появилось видео хамского поведения российского дипломата Владимира Сафронкова.

Скандальное видео опубликовало «Радио Свобода».

Напомним, что вчера заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето», поддерживает правительственный режим в Сирии и применение оружия в арабской республике, потребовал посмотреть ему в глаза и не оскорблять Россию.

Сафронков заявил, что Великобритания «испугалась» сотрудничества России и США и делает «все, чтобы это взаимодействие было подорвано». «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.


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