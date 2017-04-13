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Как Лукашенко нарывается на американские санкции

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  • Юлия Иванко, «Салідарнасць»
  • 13.04.2017, 8:47
  • 11,366
Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Парадоксальная ситуация складывается в белорусско-американских отношениях.

США склоняются продлить приостановку санкций против белорусских компаний, сообщает Reuters.

До конца апреля администрация Дональда Трампа должна решить, что делать с приостановленными санкциями США в отношении девяти белорусских компаний («Белнефтехим» и филиал Belneftekhim USA, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно»).

Пока Вашингтон склоняется к тому, чтобы продлить режим приостановки, несмотря на разгон протестов в Беларуси, заявили Reuters анонимные чиновники в американской администрации.

— Но скорее всего, они будут ждать с решением до последней минуты, чтобы убедиться, что они (власти Беларуси), не сделают чего-то страшного, — сказал один американский чиновник, общаясь на условиях анонимности.

И что же в это время делают белорусские власти?

11 апреля посещая Речицу, Лукашенко ни с того, ни с сего решил прокомментировать международную обстановку и раскритиковать политику США.

— Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь, – «указал» Трампу правитель Беларуси.

И добавил: «Ему (Трампу) надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигрывавшие, и некоторые богатые. И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку».

Выходит, пока американцы думают над тем, не продлить ли приостановку санкций против белорусских компаний, Лукашенко идет на словесную конфронтацию.

Вот уж действительно: иногда лучше молчать, чем говорить.

И еще один маленьких штрих.

Накануне Трамп резко высказался об Асаде: если бы Россия не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было.

А в среду белорусская делегация встретилась с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, с которым обсудила создание совместных проектов.

Что сказать: красавцы. Главное, что все делают своевременно.

Юлия Иванко, «Салідарнасць»


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