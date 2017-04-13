Белорусы США призвали ввести санкции против Лукашенко 13.04.2017, 9:11

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Белорусско-американское объединение (БАЗА) направило в адрес американского правительства заявление.

В своем обращении организация белорусской диаспоры БАЗА, основанная в 1949 году, проинформировала правительство США о последних событиях в Беларуси и дала рекомендации, отметив, что позитивные шаги США и ЕС в отношении Минска не привели к ответным действиям со стороны Лукашенко, передает «Радыё Рацыя».

«Режим решил стать на ноги и не инициировать изменения по вопросам, которые вызывают обеспокоенность, а, ожидая, что Запад изменит свой подход», - говорится в заявлении. Поэтому, принимая решение о дальнейшем санкционном курсе, БАЗА призывает Соединенные Штаты учитывать факторы, которые «являются центральными для государственности и независимости Беларуси, а также для двусторонних отношений между Минском и Вашингтоном». Речь идет, в частности, о наличии у белорусской стороны политической воли к настоящим демократическим преобразованиям накануне выборов и после их окончания.

«Мы настоятельно призываем США придерживаться последовательного подхода к соблюдению прав человека, согласованного в меморандуме Клинтон - Мартынова в 2010 году, и конкретных мер, предусмотренных в Акте о демократии и правах человека в Беларуси», - говорится в обращении.

Напомним, санкции были введены президентом Джорджем Бушем-младшим 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор продолжались до конца 2015 года. После этого был взят курс на приостановку санкций каждые полгода. Очередной период смягчения санкций завершается 30 апреля 2017 года.