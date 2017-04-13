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Белорус в США «заработал» $5 миллионов на кибермошенничестве

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  • 13.04.2017, 9:53
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26-летний гражданин Беларуси связался с «нехорошей компанией» из четырех россиян.

Пять мигрантов из Восточной Европы признались в кибермошенничестве в отношении трех американских компаний, в результате чего им нанесен ущерб на 5 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США (перевод – tut.by).

Как сообщает ведомство, вину в хищении персональных данных и мошенничестве с дебетовыми и кредитными картами признали россияне: 33-летняя Ирина Федосеева, 29-летний Тимур Сафин, 34-летний Дмитрий Федосеев, 22-летняя Кристина Герасимова. А также 26-летний гражданин Беларуси Сергей Потапов.

Согласно судебным документам, подозреваемые, предположительно в сговоре с хакерами, в том числе и из России, вторгались в компьютерные системы авиакомпании, медицинских учреждений с целью несанкционированного использования кредитных и дебетовых карт.

Преступная группа совершала кибератаки с 2014 года. Несанкционированные карты использовались для снятия наличных, получения денежных переводов и для покупок в торговых точках, таких как Apple, Best Buy, Home Depot и Target.

Потапову, Сафину и Федосееву грозит до 12 лет лишения свободы. Герасимовой — до 7, а Федосеевой — до пяти лет лишения свободы.

Судебные слушания запланированы на июнь и сентябрь этого года, сообщает Минюст США.


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