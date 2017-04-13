«Шутки репетировала перед братиком» 6 13.04.2017, 9:59

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6-летняя брестчанка рассказала, как готовилась к победе в украинском шоу «Рассмеши комика».

Дария Скоморощенко из Бреста покорила комиков детской непосредственностью и артистизмом.

- Я деньги потрачу: маме - на сережки и платье, папе - на удочку, себе - на книжку, братику - на настоящий щит, дедушке - на инструменты для огорода, бабушке - на семена для цветов. А еще, если что-нибудь останется, нам всем - книжный магазин! - так 6-летняя Дария Скоморощенко планирует распорядиться выигрышем в украинской программе «Рассмеши комика».

Артистичную Дарию Скоморощенко из Бреста заметили благодаря ее видеоблогу, в котором она с выражением читает свои любимые детские книжки. После российского шоу талантов «Лучше всех» на Первом канале, где брестчанка наизусть декламировала Максиму Галкину любимые книги, девочка стала настоящей телезвездой. Ее вместе с мамой стали приглашать на съемки и на белорусском ТВ, она участвовала в новогоднем гала-концерте на Первом канале, сейчас снимается в проекте «Золото нации» российского ТВ…

А недавно покорила и Киев - выиграла 50 тысяч гривен (почти 2 тысячи долларов) в шоу «Рассмеши комика» с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым. Строгие судьи не смогли устоять перед непосредственностью ребенка.

- Идея поехать на этой шоу была папина, но Дарюша поддержала, ей стало интересно попробовать себя в комическом жанре. Часть шуток писали мы с мужем, они рассчитаны на взрослую аудиторию, остальные - это Дарюшкины высказывания, которые я записывала за ней, когда она была маленькая. Например, шутка про колготы и осьминога - это она сказала, когда ей было 3 года, - рассказала kp.by мама 6-летней победительницы шоу Катерина Таберко. - Выступление она репетировала не перед зеркалом, а перед младшим братиком.

Закулисная жизнь телевизионных программ понравилась Дарии, говорит ее мама. Девочке интересно наблюдать процесс съемок, встречать новых людей.

- В Киеве ей очень понравилось, съемки были легкие и веселые. Зеленский показал ей, как жонглировать микрофоном. И выступать тоже понравилось. Особенно всем пожимать руки, - смеется мама.

Во время передачи Дария выложила далеко не все свои шутки. Часть материала приберегла для суперигры.