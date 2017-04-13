МИД Беларуси усомнился в «искренности» евродепутатов, которые хотели увидеть БелАЭС 3 13.04.2017, 10:34

Фото: БелТА

В Европарламенте реакцию белорусских властей считают политически мотивированной.

Делегация Европарламента планировала посетить Беларусь 20 апреля, пообщаться с представителями власти Беларуси по поводу БелАЭС, встретиться с представителями неправительственных организаций, побывать на строительстве БелАЭС. Но им не дали возможности встретиться с представителями белорусских властей «из-за нехватки времени на организацию встреч», сообщает «Радыё Свабода».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал это следующим образом:

«Мы действительно получили просьбу группы европарламентариев поспособствовать подготовке визита в Беларусь. Были запрошены встречи в «палате представителей национального собрания», в Министерстве энергетики. Также была высказана просьба об организации поездки в Островец и посещении площадки строительства. МИД начало проработку этого вопроса при том понимании, что такие визиты спонтанно не готовятся.

Раскрытие деталей рабочих переговоров об организации визита до завершения консультаций и публичную интерпретацию наших встречных предложений как отказ от сотрудничества считаем неуместными. Такие действия депутатов Европейского парламента дают повод для сомнений в искренности их намерений и готовности к конструктивному и уважительного диалогу с белорусской стороной».

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс называл решение официального Минска об отказе во встречах политизированным:

«Я считаю, что это реакция белорусских властей на принятую на прошлой неделе в Европарламенте резолюцию, осуждающую действия белорусских должностных лиц против активистов оппозиции во время протестов. Другое дело, что белорусская власть не особенно стремится отвечать на все вопросы, какие бы мы ни задавали», - сказал Ауштрявичюс.

Неделю назад на БелАЭС был установлен корпус первого реактора.

Это второй корпус реактора, который готовится для БелАЭС. Первый пришлось заменить, так как он упал с неназванной высоты. Минэнерго признало повреждение только через две недели. Поврежденный корпус «Росатом» может использовать на другой АЭС.

Литва назвала 10 причин не строить БелАЭС

То, что на стройке БелАЭС случилось уже 10 инцидентов и 3 смерти, о которых сообщалось не сразу, а только после давления независимых СМИ и соседних стран, Литва считает одной из причин остановить стройку атомной станции. В БелАЭС Литва видит угрозу собственной безопасности, поэтому выражает протесты в международных структурах и призывает не покупать электроэнергию с БелАЭС.

Введение в эксплуатацию первого энергоблока Белорусского АЭС отложено до 2019 года, стоимость строительства может вырасти на 780 миллионов долларов. Квалифицированные кадры сбегают с БелАЭС вследствие низких зарплат.