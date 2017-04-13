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Разработчики проекта MSQRD: Как отметили сделку с Facebook? Все пошли спать

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  • 13.04.2017, 10:49
Фото: onliner.by/Влад Борисевич

Приложение MSQRD стало чем-то вроде World of Tanks, только в области социальных сервисов.

На конференцию Venture Day Minsk приехали белорусы Андрей Янчуревич и Евгений Невгень. Их приложение MSQRD стало чем-то вроде World of Tanks, только в области социальных сервисов. Развлекательный проект оказался известным и популярным во всем мире. Как все начиналось, на что рассчитывали разработчики и что делать молодым стартаперам — Евгений и Андрей рассказали обо всем, пишет onliner.by.

Выступление началось с истории знакомства разработчиков. Евгений Невгень: «Летом 2015 года я думал о том, как должен выглядеть современный мессенджер. Все существующие — Viber, Whatsapp, Telegram — оставались в прошлом. Теперь точка входа для молодых людей — мобильный телефон, а не компьютер. Вводить текст на смартфоне не очень удобно. Текстовые чаты без стикеров и смайлов очень слабые. Если пришло сообщение с точкой на конце — сразу кажется, что обидел собеседника. Поэтому мы решили все визуализировать».

Евгений Невгень

Разработчики говорят, что масштабы развития превзошли их самые смелые ожидания: «У нас были амбиции, но ниже, чем в итоге получилось. Все хотели заработать денег и продать компанию, но понимали, что проще это сделать в СНГ». MSQRD сориентировалась на инструментарии для разных сервисов. Одна из бизнес-идей разработчиков — продажа SDK мессенджерам:

— Начали изучать, кому это может быть интересно. В самом начале мы не знали, как будем зарабатывать. Все очень зависело от успеха приложения.

Второй вариант дохода разработчиков — продажа партнерских масок. Первая такая маска была сделана для Wargaming. В дальнейшем появились другие заказчики, например кинокомпания Warner Bros.

Андрей Янчуревич

MSQRD появился на хакатоне. Евгений говорит, что это стало его своеобразной традицией: «Все мои проекты начинались на хакатонах. Думаю, это отличный вариант для старта проекта. Жесткое ограничение по времени, сразу думаешь, что самое важное, над чем работать в первую очередь. Команду я собрал за вечер до хакатона. Требовалось минимум четыре человека, а нас только двое. Написал знакомым в Facebook, пригласил поучаствовать. Пришли восемь человек, плюс двое нас. Получился балаган, но продуктивный».

Между хакатоном и появлением приложения в AppStore прошло около месяца. Разработчики хотели успеть к Рождеству: 25 декабря AppStore уходит на каникулы, поэтому было важно попасть в сервис до праздников. Евгений вспоминает, что пришлось выполнять обещание с хакатона: «На защите проекта нас спросили, когда ждать приложения в магазине. И мы сказали, что сделаем до конца года».

Во многом своему успеху MSQRD обязаны знаменитостям, которые выкладывали в социальных сетях свои фотографии в масках приложения: «Помню, сидели поздно ночью на работе, наш инженер листал ленту в Instagram. Там на глаза попался пост модели Кары Делевинь с нашей маской. Мы даже не знали, кто она такая. Посмотрели и немало удивились: у нее очень популярный аккаунт. Дальше о нас стали узнавать в Европе и США».

После этого разработчики несколько раз угадали с новыми масками: «Мы решили выпустить маску Гарри Поттера, нам нравится эта вселенная. Эти книги обожают в Великобритании, там все с ума сходят по Гарри Поттеру. Мы тут же попали на первое место в британском AppStore».

Еще одна история связана с Леонардо ДиКаприо. MSQRD сделали маску, похожую на актера. Было это незадолго до «Оскара»: «На церемонии журналисты тестировали эту маску. По дорожке идет мать ДиКаприо, ей показывают маску сына, и она такая: „Я уже видела у Лео на телефоне”. Мы, конечно, были в шоке».

Целевая аудитория пошла за своими кумирами: люди начали массово скачивать MSQRD. В марте прошлого года каждый день было около двух миллионов скачиваний. Но Facebook обратил внимание на стартап раньше: «Они следят за всеми крутыми стартапами. Для сделки требовались два фактора: техническая уникальность приложения и интерес пользователей».

Евгений вспоминает, что время было непростым: «Мы часто работали по 18—19 часов, ночевали в офисе. Втроем отправились на переговоры в Кремниевую долину, остальная команда продолжала работать в Минске. После заключения сделки с Facebook отправили нашим письмо, что все получилось, завтра публично объявим. В офисе оживились, начали думать, как лучше отметить событие. Но все были настолько уставшими, что просто пошли спать».

Сейчас Евгений живет в Лондоне, в дальнейшем планирует перебраться в Кремниевую долину. Говорит, хочет научиться понимать американцев, ведь «у них совсем другое мышление». MSQRD недавно встроили в новую камеру Facebook, что фактически дало компании доступ к миллиардной аудитории соцсети.

Напоследок Евгений дал советы стартаперам: «Стартап — всегда огромный риск: либо не хватит денег, либо что-то не получится. Всю эту сложность нельзя преодолеть без дикой увлеченности. Далее важно следовать за мечтой: мы и представить не могли, что будет такая аудитория, но она у нас есть. Мы — обычные люди — оказались в Facebook. Нужно заниматься тем, что другие либо будут делать очень долго, либо не смогут повторить. Например, Beats от Dr.Dre: бренд легко было повторить, но Apple заплатила за имя музыканта, его влияние на аудиторию».


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