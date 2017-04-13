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Виктор Шендерович: Я бы на месте Путина «не теребунькал»

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  • 13.04.2017, 10:46
Виктор Шендерович

Когда Запад «наведет» глаза на резкость, мало не покажется.

Об этом известный российский писатель и журналист Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке».

«По поводу свежего наезда на британского представителя в ООН, с репликой «ты чего глаза отводишь?».

Я бы на месте Путина и Ко, вспоминая старый анекдот, «не теребунькал» это место…

Молиться они должны на ту часть западного истеблишмента, которая отводит от них глаза.

Потому что когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется.

А в общем, старая школа, что и говорить. «Клим Чугункин, стаж».


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