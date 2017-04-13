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Визит Тиллерсона в Москву стал поражением российской «супердержавы»

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  • Богдан Яременко, eurointegration.com.ua
  • 13.04.2017, 10:59
Богдан Яременко

В международных отношениях Путин ведет себя как дворовый или школьный бузила – цепляется, прессует, изображает из себя крутого.

Только мы, казалось бы, привыкли к тому факту, что у России есть военный потенциал, который не может игнорировать ни одно государство мира, включая США...

Только мы увидели пусть немного смешной, но российский авианосец, послушали три года лекций о «смеющихся искандерах» и современных российских средствах противовоздушной обороны...

Только показалось, что с этой бедой надо учиться как-то жить и выживать...

И тут прилетели «Томагавки», которые якобы не попали в цель. А за ними прилетел Тиллерсон.

Еще до недавнего времени считали, что Рекс Тиллерсон якобы настолько пророссийский, что даже получил орден «Дружбы народов» лично из рук Путина. Но...

Супердержавы не принимают у себя министров иностранных дел стран, которые только что нанесли по ним или по их интересах ракетный удар.

Этого не делают даже не супердержавы, если у них есть гордость.

Супердержавы не позволяют иностранным министрам иностранных дел на своей территории предъявлять публичный ультиматум: вы там почешитесь и решайте, с кем вы – с Сирией или с США?

И хотя это технически немного сложнее, но даже публично обсуждать тему – вы нас обманули по поводу сирийского химического оружия или просто некомпетентны (некомпетентные дураки – это не прозвучало, но читалось) – этого тоже супердержавы не должны позволять с собой делать.

18 лет назад в истории РФ был похожий эпизод. Когда НАТО начало бомбардировки Югославии, российский премьер Евгений Примаков летел в Вашингтон. Над Атлантикой он развернул самолет и вернулся в Москву, демонстрируя, что после применения силы против российского союзника Югославии ему не о чем говорить с США.

А теперь сила (бомбардировки) применена не только против другого союзника России – Сирии, но и против самой России, чьи военные помогают сирийской армии.

Российская политическая традиция и имидж Путина должны были бы заставить их отменить визит.

Но нынешняя реакция РФ на ракетную атаку оказалась просто бессильной злобой. Ведь ракеты все-таки попали в цель, и Россия ничего этому не смогла противопоставить.

Несколько дней назад в эфире «Пятого канала» мы дискутировали с Ильей Новиковым, который заметил, что это все глупости, потому что Путин все иначе объяснит россиянам. Я не удержался и в ответ заметил, что россияне традиционно склонны преувеличивать значение того, что им объясняет Путин, и что они по разному поводу думают.

Ведь нынешнюю ситуацию с «раскорячившейся супердержавой» видят все остальные.

И не только украинцы, которых это вдохновит еще активнее освобождать Родину от россиян. Это видят не только европейцы, которые и так уже, похоже, сделали не только выводы о том, что такое Россия, но и составили планы, что с ней делать.

Но видят это даже казахи, белорусы и армяне. То есть все.

Путин блефует. В международных отношениях он ведет себя как дворовый или школьный бузила – цепляется, прессует, изображает из себя крутого. Но стоит проявить против него реальную силу или, не дай Бог, после чьей-нибудь отпора у него из носа капнет кровь – и становится ясно, что это всего лишь жалкое закомплексованное существо.

И если Путин и россияне не способны или не хотят видеть печальную правду о себе – что экономически и технологически они ничтожны, а в военном плане могут быть сильными, только пока это не касается американцев, – то это только сделает их будущее сложнее.

Ну и пусть.

Богдан Яременко, eurointegration.com.ua


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