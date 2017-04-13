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Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша

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  • 13.04.2017, 11:28

Пьяные Давыдько и Якубович вынуждены выполнять безумные фантазии диктатора.

Таким образом в интервью телеканалу «Белсат» прокомментировал письмо «фрау А.» Лукашенко координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Как так получилось, что вы стали организатором «массовых беспорядков», об этом рассказали какому-то Мишелю, а Мишель рассказал фрау А., которая написала обо всем Лукашенко. Что это за цепочка?

- Недавно Николай Статкевич сказал: все глупости, которые Лукашенко будет говорить в своем неадекватном психическом состоянии, его подчиненные должны будут исполнять: и милиция, и КГБ, и «Советская Б.».

- В этой статье говорится, что молодежь «сбивается в стаи, готовится превратить Беларусь в поле боя». Кто это? Кто собирается превратить Беларусь в «поле боя»?

- Я бы не хотел бы с вами обсуждать бред Якубовича, вы сами сказали, что это «очень странная подача». Давыдько с Якубовичем, извините, по-пьяни выполняли приказ Лукашенко и что-то себе надумали. Зачем нам этим заниматься и анализировать этот пьяный бред, который они придумали.

- Большой проблемой во всей этой ситуации является 35 человек, которым уже выставили обвинения. Также фигурирует новая статья, абсурдная по своему содержанию, но совершенно не абсурдная, если дойдет до суда.

- Не нужно было снимать санкции с Якубовича, Зимовского, с тюремных палачей. Мы сразу говорили, что если санкции будут сняты – эти люди- психопаты, которые выполняют приказы психопата, для них снятие санкций будет являться сигналом «фас». Вот в этом дело. Когда эти люди, которые в КГБ пытали меня, Санникова, Статкевича и других участников избирательной кампании 2010 года, не понесли наказания, значит, они будут продолжать делать тоже самое. А сегодня такая ситуация, что режим находится в агонии, мы знаем, что диктаторы в таких ситуациях теряют связь реальностью, мы сегодня это наблюдаем. Когда я сегодня читал комментарии людей к этой новости, было ясно, что все в шоке, даже не было типичных «ботов». Это такой прокол, поражение этих «генералов информационной войны», что невозможно описать. С них смеются все диктаторы и спецслужбы всего мира.

- Получается, что они показывают какое-то оружие, какую-то взрывчатку, которую обнаруживают «крутые» белорусские спецслужбы, а тут все раскрывает какая-то фрау А.

- Это свидетельствует о психическом и интеллектуальном уровне белорусской власти.

- Однако Лукашенко во время поездки по Гомельщине говорит, что это решающий год. В чем он является решающим?

- Решающий для Лукашенко. Представьте себе: у него был друг Муамар Каддафи, жил в палатке возле Лукашенко, а сегодня нет Муамара, народ его не полюбил. Был когда-то друг Слободан Милошевич – нет друга Милошевича. Был друг Саддам Хуссейн – повесили Хуссейна. Был последний друг Уго Чавес – умер, говорят, американцы отравили. Агония у человека, из этого исходит соответствующее поведение. Когда-то на эту тему высказывался доктор Щигельский, думаю, что сегодня в Америке есть специалисты, которые способны продиагностировать состояние этого человека.

- При этом Лукашенко говорит, что белорусам нужно обязательно дать по 1000 рублей, а если не дадим – можно будет протестовать. Это шаг назад? Что все это может значить? Это какая-то игра?

- Это значит, что с экономикой ничего не сделаешь. Для меня было интересно наблюдать, как во время протестов в Пинске, люди перечисляли предприятия, которые закрыли в течение года, тоже самое можно было наблюдать в Витебске. И так в каждом городе.

Все это не исправишь по щелчку пальцев, даже если Лукашенко отдаст «Белкалий» (я не исключаю, что такие переговоры идут), если он отдаст землю или какие-то другие объекты – это не спасет экономику. Он понимает, что он приперт к стенке, что люди не будут бояться, что все его последние действия вызывают у белорусов только злость. А сегодня патриотов, по-настоящему мужественных людей бросили в тюрьмы. Не знаю почему их подобрали таким образом, я, например, среди них лично знаю только Дмитрия Дашкевича.

Моя версия такова, что, возможно, и Якубович уже работает против Лукашенко. Он человек хитрый, знаю его лично, знаю как он себя ведет в разных ситуациях. Якубович мог придумать эту фрау А., чтобы показать абсурдность этой ситуации. Потому что он знает, что человек, который им руководит, в неадеквате. Это очень похоже на саботаж Якубовича.

- То есть Якубович понимает, что белорусы все поняли, что белорусы не верят в этот обман и абсурд?

- Знаю, что он несколько таких сигналов посылал. Якубович высказался с уважением о Куропатах, говорил о необходимости диалога. Он понимает, что выполняет указания неадекватного человека и отсюда эта версия с фрау А. Она ведь по-любому была утверждена Лукашенко, понравилась ему, а Якубович показывает: ребята, я не с этим человеком, я сам по себе. У меня такая версия.

- Ранее в главном выпуске новостей вначале на белорусском Первом канале досталось «Хартии-97» и «Белсату», а потом на российском Первом канале снова досталось «Хартии-97» и «Белсату». Упоминаются только два ресурса, несмотря на то, что в Беларуси есть другие независимые СМИ.

- Я бы сказал, что «Хартии-97» и «Белсату» не повезло или, может, повезло с географией. Потому что Лукашенко все-таки надеется, что Путин смилуется над ним и подкинет ему какую-то подачку, так как нет таких конкретных предложений от других сторон. Лукашенко работает на кремлевских, российских стереотипах. А враги для России кто? Украина (Майдан) и Польша. Отсюда и соответствующие фильмы. Первый сюжет больше об Украине. А второй – о Польше, «Хартии-97», «Белсате» и заодно Бондаренко, который тоже живет в Польше. Лукашенко говорит: Владимир Владимирович, я против Майдана и против Польши.

- То есть спецслужбы Беларуси и России действуют, как две руки?

- Нет, это выманивание кредита. Ну и соответствующие сигналы посылаются на Запад, так называемым «полезным идиотам»: вы же обратите внимание, я газету какую-то в киоске разрешил продавать. Он понимает, что МВФ ему кредит не даст, поэтому нужно искать деньги там, где их дадут.

- Один из наших читателей пишет: все эти обвинения – попытка запугать нашу молодежь, чтобы она сидела молча и не рыпалась. Получится ли запугать белорусов?

- Любой репрессивный режим может на некоторое время запугать людей, но постоянно сидеть на штыках и дубинках невозможно. Поэтому Лукашенко и говорит: меня приперли к стенке. Он бы так не говорил, если бы все было хорошо. Отсюда и такие хаотичные движения, похожие на действия Каддафи, Саддама, Милошевича в последние дни.

- Если сейчас придут эти российские деньги, обещанные кредиты, может, и получится дать эту 1000 рублей?

- Кредит ничего не решит. Он пойдет на погашение задолженности за газ.

Рудый и другие специалисты ранее говорили: чтобы запустить в положительном смысле белорусскую экономику, нужно около $100 миллиардов. Такова реальность. И этот один миллиард, полтора миллиарда, даже три миллиарда – ничего не решают. Что надо сделать, чтобы создать рабочие места, чтобы заработали предприятия по всей стране? Я периодически думаю: вот мы придем к власти, оппозиция, не я конкретно, может, другие люди: что мы будем делать? Мы, как команда Санникова, когда-то предлагали пригласить в Беларусь в массовом порядке западные бренды. Если мы их пустим – у нас исчезнут проблемы с подготовкой кадров, c технологиями. Лукашенко на это никогда не пойдет. Таким путем когда-то поднималась Словакия, Ирландия, таким путем может спастись Беларусь. Этот один миллиард – ничто.

- Возвращаясь к делу «Белого легиона» и не только. Ведь многие патриоты Беларуси находятся за решеткой. Этих людей будут использовать в качестве выкупа для Запада? Что готовится?

- Они могут быть заложниками, раньше Запад за это платил – почему не заплатит и сегодня? А второе – прогнуться перед Кремлем. Но из этого уже ничего не получится. Я думаю, что в Беларуси запустились такие механизмы, такие процессы, которые невозможно повернуть вспять. Белорусский дух поднимается против несправедливости, против идиотизма. Эти репрессии против 30 человек не остановят других. Все, Беларусь уже другая. Беларусь - новая. В Беларуси начинается революция.


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