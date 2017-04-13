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Путин, Крым и «китайские болванчики»

  • Виталий Портников, Крым.Реалии
  • 13.04.2017, 11:46
Виталий Портников,

США приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право.

Российский президент Владимир Путин назвал страны, поддержавшие американский удар по Сирии, «китайскими болванчиками», одобрившими «явное нарушение международного права». Именно об этом – о нарушении международного права – говорят сейчас российские политики и пропагандисты. И, разумеется, в этой интерпретации Россия выступает в роли хранительницы и защитницы международного права.

Хочется, однако, спросить, где была «хранительница и защитница», когда аннексировала Крым? Ведь тогда речь шла именно о вопиющем нарушении международного права – первом таком нарушении в Европе со времен Второй мировой войны. Часть территории суверенного государства была без его согласия, в нарушение всех конституционных и законодательных норм как самого этого государства, так и аннексированной территории и самой страны-агрессора, присоединена к России. Ведь в украинском законодательстве отсутствуют нормы, которые позволяли бы части территории страны принимать решения об отделении. Ведь в законодательстве Автономной Республики Крым отсутствуют нормы, которые позволяли бы проводить референдумы об отделении от Украины, провозглашении независимости или присоединении к какой-либо другой стране. Ведь в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, позволяющие присоединять территорию другого государства.

О международных обязательствах России – Будапештском меморандуме и многочисленных соглашениях, которые признавали территориальную целостность Украины – я даже не напоминаю. Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах. Именно об этом говорили Владимиру Путину руководители многих стран мира в дни, когда совершалась аннексия.

Но что отвечали на это в Москве? Что так решил «народ Крыма» на «референдуме». Что после «переворота» в Киеве никакого Украинского государства, перед которым Россия имеет обязательства, просто не существует (хотя от этого «несуществующего» государства Российская Федерация в то же время требует в международных судах возврата «долга Януковича»). Что никакого международного права Россия не нарушала, территориальных претензий к Украине не имеет, а просто защищает крымчан от несуществующих угроз.

Так вот, в отличие от этих угроз, угрозы мирному населению Сирии вполне реальны. Мало кто в современном мире использует против мирного населения химическое оружие, запрещенное всеми мыслимыми и немыслимыми международными конвенциями. А Башар Асад это делает против населения своего собственного государства. И Соединенным Штатам приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право, исключающее возможность применения химического оружия. Именно эту защиту и поддерживает цивилизованный мир.

Так что с оскорблениями в его адрес я бы на месте реальных нарушителей международного права из Кремля был бы осторожнее.

Виталий Портников, Крым.Реалии


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