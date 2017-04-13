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Роналду установил рекорд в истории еврокубков - сто забитых голов

  • 13.04.2017, 12:06
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Два гола в счет рекордной сотни нападающий мадридского Реала забил вчера в матче Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории еврокубков, забившим 100 голов. Об этом сообщается в официальном Twitter Лиги чемпионов, пишет liga.net.

Рекорд был установлен в среду, 12 апреля, в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Реал - Бавария: во втором тайме Роналду забил сразу два гола, принеся испанскому клубу победу.

Большинство мячей в евротурнирах - 84 - португалец забил, играя за Реал, остальные 16 - за Манчестер Юнайтед. При этом 97 голов были "оформлены" Роналду в Лиге чемпионов, два - в Суперкубке Европы, один - в квалификации Лиги чемпионов.

Всего три мяча отделяют Роналду от другого знаменитого футболиста - аргентинца Лионеля Месси. Далее в списке рекордсменов следуют игроки, уже завершившие карьеру - Рауль (76 голов в еврокубках), Филиппо Индзаги (70) и Герд Мюллер (69).

29 марта 2017 года сообщалось, что международному аэропорту на португальском острове Мадейра присвоили имя Роналду.


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