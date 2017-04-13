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Данкверт: Перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко

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  • 13.04.2017, 12:13
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Сергей Данкверт

После угроз диктатора завести уголовное дело против российского чиновника, тот ввел ответные «санкции».

Об этом руководитель российского ведомства Сергей Данкверт, сообщает rns.online:

Вы знаете, произошло ужасное, – в шутку заметил он. – Потому что когда Александр Григорьевич сказал, что «у вас полный холодильник белорусских продуктов», я пришел и обнаружил шесть пачек белорусского творога у жены.

Глава «Россельхознадзора» признался, что «сказал жене, что это неприемлемо, потому что кто-то знает, что у нас в холодильнике».

После этого, учитывая, что я не приобретаю продукты, я не обнаруживал больше белорусского творога. Может быть, это защитная реакция жены. Кстати говоря, это был творог нулевой жирности – я скажу, что это одна из компаний, которая у нас в мониторинге была замечена меньше других, – отметил Данкверт.


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