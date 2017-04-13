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Фотофакт: «У моего кота больше свободы, чем в Беларуси»

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  • 13.04.2017, 12:29
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Креативные плакаты на акции солидарности с Беларусью в США.

Во время акции против режима Лукашенко около белорусского консульства в Нью-Йорке белорусы США использовали креативные плакаты.

Об этом в «Фейсбуке» написал журналист Франак Вячорка.

Так, протестующие несли плакаты: «У моего кота больше свободы, чем в Беларуси» и «Лукашенко, хватит сажать людей! Мы не картошка».

Напомним, что 9 апреля в Нью-Йорке около белорусского консульства прошла уличная акция против режима Лукашенко в Беларуси


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