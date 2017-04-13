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Первомайская резолюция: Продать резиденции и лимузины Лукашенко и вернуть деньги народу

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  • 13.04.2017, 12:29
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Рада Белорусского Национального Конгресса приняла проект резолюции, которая будет обсуждаться на акции 1 мая в Минске.

Сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org приводит текст документа полностью:

«Мы, граждане Беларуси, решительно протестуем против безответственной, бездарной и преступной политики властей. Эта власть обманула народ и развалила экономику, обрекая пенсионеров на нищету, а молодежь вынуждая искать работу на чужбине. Власть торгует независимостью страны и втягивает Беларусь в опасные союзы, надеясь, что новые подачки Москвы позволят ей продержаться еще несколько лет.

Чтобы гарантировать свою несменяемость, власть фальсифицирует «выборы» и использует государственные СМИ как средство дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Самая большая статья расходов государственного бюджета — выплата непомерных внешних долгов, которые идут на роскошные забавы власть имущих и на содержание колоссального аппарата подавления народа.

Но, ни распоясавшимся «силовикам», которые ведут себя как оккупанты в нашей стране, ни продажным судам не запугать нас, граждан Беларуси, если мы решили добиться свободы, правды и справедливости.

Чтобы спасти нашу Беларусь и обеспечить достойное будущее для наших детей, мы требуем:

1. Прекратить репрессии, реабилитировать всех осужденных за протесты, наказать виновных в репрессиях.

2. Отменить декрет о «тунеядцах», всеобщую контрактную систему и другие незаконные поборы.

3. Установить пособия по безработице в размерах — от минимального потребительского бюджета до 75% среднегодовой зарплаты, а пенсии и все социальные выплаты повысить не менее чем на 40%.

4. Обеспечить проведение честных и справедливых досрочных выборов всех уровней под международным контролем.

5. Прекратить участие Беларуси в опасных и невыгодных военных и финансовых союзах.

Для финансирования мер по восстановлению социальной справедливости мы предлагаем:

1. Продать бесполезные и убыточные ледовые дворцы, большую часть президентских резиденций, президентские самолеты и коллекцию лимузинов, имущество управления делами Лукашенко обнародовать и передать в ведение парламента.

3. Прокуратуре проверить информацию о незаконной передаче частным компаниям права продавать продукцию переработки нефти, и отчисления выручки на счета семьи Лукашенко. Для контроля обратиться в соответствующие международные органы. Вернуть незаконно присвоенные средства в государственный бюджет.

4. Ликвидировать неконституционные силовые структуры, расходы на содержание милиции, спецслужб и президентской вертикали сократить на 50%.

Мы требуем от власти прямых переговоров о выполнении народных требований с нашими представителями.

Нас привели сюда наши боль и гнев. Мы будем протестовать и выходить на площади наших городов, пока власть не услышит голос народа.

Власть народу!

Жыве Беларусь!

1 мая 2017, Минск».


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