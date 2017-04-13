ОПЕК: Избыток нефти на рынке – восемь супертанкеров в месяц 13.04.2017, 12:33

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Цены на «черное золото» объективно буду снижаться.

Цены на нефть в четверг стабилизируются после снижения в среду. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по минскому времени поднялась на 0,02 доллара (0,04%) - до 55,88 доллара за баррель

Цены на нефть в четверг стабилизируются после снижения в среду. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:08 по минскому времени поднялась на 0,02 доллара (0,04%) - до 55,88 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,03 доллара (0,06%) - до 53,08 доллара за баррель, пишет newsru.com.

Накануне мировые цены на нефть прервали самое длительное ралли с начала текущего года и возобновили падение после того, как секретариат ОПЕК опубликовал ежемесячный доклад о состоянии рынка.

По сравнению с котировками на момент открытия торгов цены просели более чем на 2%. К 22:23 по Москве сорт Brent c поставкой в июне дешевеет на 1% - до 55,67 доллара за баррель; WTI - на 0,9%, до 52,92 доллара за бочку.

Как сообщила ОПЕК, в марте страны организации продолжили сокращать добычу в рамках сделки, заключенной в декабре, и суммарно убрали с рынка еще 153 тыс. баррелей в день, выполнив свои обязательства на 104%.

Однако Саудовская Аравия увеличила добычу второй месяц подряд, до 9,994 млн баррелей в день. По сравнению с январем саудовская добыча стала больше на 186 тыс. баррелей в сутки, что, вероятно, свидетельствует о недовольстве ходом выполнения договоренностей о сокращении добычи, приходят к выводу аналитики Bank of America.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 2,17 млн баррелей. В то же время добыча нефти в США за неделю повысилась на 36 тыс. баррелей в сутки - до 9,24 млн б/с, максимума с января 2016 года.

Сокращение добычи нефти странами ОПЕК поддержало восстановление сланцевой отрасли США, сообщает Finanz.ru со ссылкой на тот же ежемесячный доклад ОПЕК о состоянии рынка. ОПЕК прогнозирует рекордную сланцевую добычу в США и повышает свои оценки пятый месяц подряд. Новый прогноз предполагает ее рост на 335 тыс. баррелей в сутки - до нового исторического рекорда в 4,601 млн баррелей в день.

Одновременно новые проекты по добыче нефти открывают Бразилия, Мексика и Канада, не связанные с ОПЕК какими-либо договоренностями. До конца года, по оценке картеля, страны Северной и Южной Америки увеличат добычу в 1,5 раза сильнее, чем сама ОПЕК прогнозировала всего месяц назад. По сравнению с январем организация увеличила оценку новых поставок из стран вне ОПЕК в шесть раз - со 100 до 600 тыс. баррелей в сутки.

Чтобы сохранить баланс на рынке, потребуется увеличение спроса - на 300 тыс. баррелей в день со стороны Китая и столько же от других развивающихся стран, сказано в докладе.

Пока же, признает ОПЕК, спрос по-прежнему отстает от предложения: избыточные поставки по итогам первого квартала составили 0,4 млн баррелей в день, или восемь супертанкеров в месяц.