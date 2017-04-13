Рассекречены новые подробности будущего iPhone 8 4 13.04.2017, 12:47

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Фото: AFP/Getty Images

«Яблочный» гаджет получит 3 ГБ «оперативки» и технологию быстрой зарядки.

Стали известны новые подробности о будущем iPhone 2017 года - гаджет получит 3 ГБ оперативной памяти, а также технологию быстрой зарядки. Об этом сообщил аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркури, korrespondent.net.

Также стало известно, что будущие смартфоны Apple получат дисплеи 4,7 и 5,5 дюйма. Новинки будут оснащены объемом памяти 32, 128 и 256 ГБ, как и седьмая линейка смартфонов.

В то же время премиальная версия якобы получит дисплей 5,8 дюйма, и доступна будет с объемом памяти 64 и 256 ГБ. Она также будет отличаться более емким аккумулятором.

Кроме того инсайдер подтвердил, что новая линейка iPhone получит разъем Lightning с USB Type-C Power Delivery.

iPhone 8 будет иметь плоский OLED-экран.