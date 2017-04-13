Яцек Сариуш-Вольский: Нельзя давать денег Лукашенко 1 13.04.2017, 12:56

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Яцек Сариуш-Вольский

Снимать санкции с диктатора также не следовало.

Журналисты «Белсата» поговорили с депутатом Европарламента от Польши Яцеком Сариушом-Вольским.

- Как лично вы восприняли телевизионную картинку протеста в Минске? Давно не было столько необоснованной жестокости представителей правоохранительных органов.

- С одной стороны, события в Беларуси достойны осуждения. Это то, что правительство Лукашенко уже делало неоднократно – аресты представителей оппозиции и общественности. С другой стороны, ничего нового – следовало было ожидать чего-то такого, потому что Лукашенко всегда так делал. Перед тем, как получить деньги с Запада, становился доброжелательным, а как только получает эти деньги – можно сажать в тюрьмы и высылать ОМОН против мирных демонстрантов. Это драматические события, я сочувствую всем, кто испытал на себе такое давление. В то же время наивно было не понимать, что когда идет речь о соблюдении прав человека, то сначала нужно дождаться какого-то прогресса в этом деле, а уже потом снимать санкции и давать большие деньги, не перед этим.

- Какие меры может предпринять Европа, по вашему мнению, в этой ситуации, кроме традиционных призывов офиса Верховного представителя во внешней политике ЕС Федерики Могерини прекратить репрессии и очередные резолюции Европарламента?

- Нет хорошего ответа, на вопрос, что Европа может сделать. Есть ответ на вопрос, что могла бы сделать. Могла бы не отменять санкции, могла бы не торопиться давать деньги. Ну, а теперь может только выражать обеспокоенность и осуждение, из которого ничего не следует. Когда Лукашенко и его администрация получают деньги из Евросоюза для того, чтобы сбалансировать влияние Кремля, будет минута оттепели. А после будет то же самое.