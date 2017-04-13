Синоптики: В пятницу будет до +11 градусов 13.04.2017, 13:14

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В Беларуси 14 апреля преимущественно по южной части страны пройдут дожди.

14 апреля будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной части страны пройдут дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 5-11 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.