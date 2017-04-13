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На площадке «БелЭкспо» найден снаряд

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  • 13.04.2017, 13:05
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На месте работает саперно-пиротехническая группа.

На месте демонтажа выставочного комплекса «БелЭкспо» нашли снаряд. Об этом tut.by сообщили очевидцы. Снаряд нашли во время проведения земляных работ.

По предварительной информации, рабочие нашли авиабомбу. На месте работает саперно-пиротехническая группа.

Напомним, 10 апреля начался разбор НВЦ «БелЭкспо» в Минске. На его месте арабский инвестор построит многофункциональный комплекс. Площадку под строительство планируют сдать к сентябрю.


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