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Еще ниже опустить великую некогда Россию уже нельзя.

Популярный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вместо российского дипломата покойного Чуркина, который хоть был и занудным и вечно бубнящим какой-то бред, но он был настоящим дипломатом старой советской Чичеринской школы, Россия поставила своим представителем в ООН некоего Владимира Сафронкова. Человек без биографии, без образования из «новых русских» с манерами подзаборного гопника.

«Вот это существо – теперь символ России! Рогозин с его клоунскими манерами – ангел по сравнению с эти вот куском дерьма, которого Россия назначила своим представителем и он представляет!», – цитирует Соломона Манна replyua.net.

По мнению эксперта, назначение таких людей на дипломатические должности уже достаточно много говорит о том, в какую черную дыру катится Россия. Кажется, президент РФ Путин специально назначает на высокие должности таких отморозков, как Рогозин или Сафронков.

«Путин преднамеренно создает образ России – тупого хулигана, от которого можно ждать неожиданных выходок и которого лучше не трогать и обходить за два квартала потому что он в принципе слабак. Ну дашь ему потом в лоб – ему по фигу, а ты – в дерьме. Мне кажется ниже опустить великую некогда державу уже нельзя. Беда, Володенька, беда!», – подытожил Соломон Манн.