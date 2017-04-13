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Прибывающим в Беларусь иностранцам разрешат не заполнять миграционные карты

  • 13.04.2017, 13:33
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Нововведение коснется только тех, кто не собирается ехать транзитом в Россию.

Беларусь ответила на все вопросы России по визовой тематике, в том числе и на те, которые Москва стала «с прошлого года считать проблемными». Стороны подписали протокол, который избавит некоторых иностранцев от необходимости заполнять миграционную карту. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге, комментируя итоги заседания межведомственной белорусско-российской рабочей группы по миграционной политике, которое прошло в Гродно на прошлой неделе, сообщает tut.by.

Подписанный протокол к соглашению о миграционной карте 2004 года еще должен пройти ратификацию. Но когда он вступит в силу, отпадет необходимость заполнять миграционную карту двум категориям иностранцев:

— въезжающим в РФ при наличии у них разрешения на временное и постоянное проживание в России;

— всем, кто въезжает в Беларусь, чтобы посетить только ее, без целей транзита в Россию.

Беларусь и Россия также обсудили тему взаимного признания виз и других разрешений на въезд для целей транзита, рассказал Мирончик.

— Это один из путей, которым мы можем прийти к решению вопроса, который наши российские партнеры с прошлого года стали считать проблемным. Имею в виду вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран.

Представителям РФ разъяснили положения безвизового указа Лукашенко

. В частности, что он не распространяется на прибытие авиарейсами из России и обратно, не дает возможности для въезда владельцем дипломатических, служебных и спецпаспортов. Белорусская сторона рассказала и о том, как осуществляется контроль за въехавшими в страну по безвизовому указу иностранцами.

— Если у наших российских коллег будут еще вопросы, будем обязательно отвечать, — добавил Мирончик.

Он напомнил об опубликовании на прошлой неделе постановления правительства № 253, которое упрощает выдачу виз иностранным гражданам из благополучных в миграционном отношении стран.

Например, если иностранец прилетел в Беларусь по безвизовому указу, но неточно рассчитал время пребывания в стране, он сможет в упрощенном порядке получить визу в аэропорту сроком до 10 дней. Для этого теперь будет достаточно брони проживания. Раньше такие полномочия были только у диппредставительств Беларуси за рубежом.


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