В Польше отмечают День памяти жертв Катынского преступления 1 13.04.2017, 13:39

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В этот день поляки отдают дань памяти пленным, убитым в 1940 году НКВД.

В Польше 13 апреля отмечается День памяти жертв Катынского преступления, установленный парламентом Польши в 2007 году. В этот день поляки отдают дань памяти польским пленным, убитым в 1940 году НКВД, передает «Радио Польша».

13 апреля 1943 года Германия опубликовала официальное сообщение об обнаружении массовых захоронений в Катыни. Два дня спустя Московское радио обвинило в катынском преступлении немцев, предполагая, что оно было совершено в 1941 году. Эта версия в течение многих лет распространялась коммунистической пропагандой, а также поддерживалась властями Польской Народной Республики.

Катынское преступление – это убийство НКВД почти 22 тыс. польских офицеров и военнопленных из лагерей и тюрем Западной Беларуси и Украины. Они были захвачены после советской агрессии на Польшу в сентябре 1939 года. Жертвами этого преступления стали представители интеллектуальной и творческой элиты, а также высшее военное командования Польши. Расстрелы продолжались с апреля по май 1940 года в Катыни, Харькове и Медном. Заключенных убивали выстрелом в голову.

Советский Союз признался в преступлении только спустя 50 лет - 13 апреля 1990 года. В сообщении правительственного агентства ТАСС официально подтвердили, что польские военнопленные были расстреляны весной 1940 года НКВД. Михаил Горбачев передал тогдашнему президенту Польши Войцеху Ярузельскому документы НКВД из лагеря в Козельске и Осташкове, а также список заключенных из Старобельска.

В 2000 году в Харькове, Катыни и Медном были открыты польские кладбища. В 2012-м польский и украинский президенты Бронислав Коморовский и Виктор Янукович открыли четвертое катынское кладбище в Быковне около Киева. Там покоится прах более 3,5 тыс. поляков.