Медведев: Ждем оплаты белорусского долга «Газпрому» 24 13.04.2017, 14:07

10,377

Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Пока правительство Беларуси предоставило только «дополнительные гарантии и заверения».

Беларусь предоставила дополнительные гарантии для завершения газового спора, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает «Интерфакс».

«Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Беларуси вчера. Ожидаем возврата долга «Газпрому», после этого приступим к реализации рассматриваемых сегодня соглашений», - сказал он.

«В этом затянувшемся не по нашей вине споре было немало спорных моментов. К сожалению, наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность. Россия сократила беспошлинные поставки нефти», - сказал Медведев.

По его словам, «через долгие дискуссии» Россия и Беларусь вышли на условия дальнейшего партнерства. «Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны: они понятны и прозрачны», - сказал он.

На заседании правительства в четверг будет рассмотрен пакет решений, которые касаются сотрудничества с Беларусью в нефтегазовом секторе, сказал Медведев.

Так, первый протокол определяет поставки нефти в Беларусь с 2017 по 2024 год в объеме 24 млн тонн, второй - устанавливает порядок цены на газ для Беларуси до 31 декабря 2019 года, а также предусматривает разработку до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году.

«Будем последовательно двигаться к единому рынку», - отметил Медведев.

«Третий протокол содержит изменения правил доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа. Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы ЕврАзЭС. Протокол затронет в том числе и вопросы ценообразования и тарифной политики», - добавил премьер-министр РФ.

«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров и разного толкования правил в будущем», - подчеркнул Медведев.